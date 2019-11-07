Экономика
ИнтерфаксНабиуллина назвала условия снижения ставок по ипотеке до 7-8%
В конце октября Банк России впервые с конца 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых. Регулятор отметил, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания продолжают снижаться.
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Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков.
— Эльвира Набиуллина, российский политикФинмаркет 05:35
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Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо живущих здесь общин.
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Bimru.ru вчера в 06:06
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Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
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Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
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В Туле около школы задержан мужчина с винтовкой
К сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой. Росгвардейцы задержали подозреваемого.
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Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
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Lenta.ru 14:49
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Автор статьи, Майкл Уорд из Университета штат Техас в Арлингтоне, изучал, как подростковое увлечение видеоиграми влияет на проявления насилия во взрослой жизни.
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Авто
В Россию приехал Volkswagen Touareg в новой версии
Немцы привезли к российским дилерам Volkswagen Touareg в новой версии Business с расширенным списком оборудования и привлекательной ценой.
АвтоВзгляд 09:49
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Украина заявила, что победила Россию
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Rusvesna.su 19:13
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Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
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Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 08:12
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Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
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Российская газета 08:28
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Реорганизацию Зейской стоматологической поликлиники приостановили
Губернатор Приамурья Василий Орлов принял решение приостановить реорганизацию Зейской стоматологической поликлиники.
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Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
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«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
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Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:06