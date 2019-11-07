Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксНабиуллина назвала условия снижения ставок по ипотеке до 7-8%

В конце октября Банк России впервые с конца 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых. Регулятор отметил, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания продолжают снижаться.
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Эльвира Набиуллина
Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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