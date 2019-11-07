Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков.

Ипотечная ставка в России может составить за несколько лет 7–8% при инфляции 4%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. По её словам, вслед за инфляцией будут снижаться ставки по ипотеке, передаёт Интерфакс.

Набиуллина назвала реальной ставку по ипотеке в размере 7–8%

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