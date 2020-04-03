Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваНабиуллина назвала сроки стабилизации экономики России

Негативные эффекты в российской экономики сосредоточатся во втором квартале 2020 года, но уже во втором полугодии отечественная экономическая система вернется в обычное русло. Об этом председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила в пятницу, 3 апреля.
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ЦБ: издержки кризиса для российской экономики придутся на II квартал

Газета.Ruвчера в 07:55

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Набиуллина назвала сроки «выздоровления» экономики в России

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Будущее России. Национальные проектывчера в 07:27

Набиуллина назвала сроки стабилизации экономики России

Вечерняя Москвавчера в 07:16
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Общество

Кабмин выделил движению волонтеров 242 млн рублей для помощи гражданам

«Выделить Росмолодежи из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 242273,7 тысячи рублей в целях предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на проведение мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:49
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Меньше всего прибавил в цене Toyota Corolla – 29 тыс. рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 14:56
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
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Отец Нурмагомедова оценил финансовое состояние своего сына

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Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с COVID-19

Москва, 4 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени ПастераРоспотребнадзорав Санкт-Петербурге Александр Семенов, работающий с группой военных специалистов и медиков Минобороны РФ в итальянском Бергамо назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:34
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Экономика

«Сибур» переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса

Крупнейший в России нефтехимический холдинг «Сибур», одно из предприятий которого находится в Тобольске (Тюменская область), переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю в связи с ухудшением экономической ситуации на фоне коронавируса.
URA.Ru вчера в 13:12
Киберспорт

E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня

Американская ассоциация ESA объявила, что в 2021 году выставка E3 пройдёт с 15 по 17 июня.
Игромания.ру 02:47
Единоборства

Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону

Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.
FightTime.ru вчера в 15:53
Космос

Космический корабль Илона Маска взорвался во время испытаний

Авария произошла во время испытаний прототипа космического корабля Starship SN3. Бак аппарата наполнили жидким азотом.
Pravda.Ru вчера в 09:23
Происшествия

У жителя Ижевска с лайнера Costa Magica подтвержден коронавирус

Вести.Ru 02:00
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 апреля

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 3 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 972,3 тыс. человек.
РБК 02:08
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Энергетика

Трамп дал комментарий о снижении мировой нефтедобычи

Низкие нефтяные мировые цены заставят Россию и Саудовскую Аравию пойти на снижение добычи «черного золота».
ИА Красная Весна 00:17
Армия и оружие

Россия отправила 11 самолетов в Сербию для борьбы с коронавирусом

Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:14
Экономика

Олигархи обложили пошлиной энергию из России

С первого апреля вступило в силу постановление Верховной рады, согласно которому все закупки электроэнергии и энергетических марок углей в России будут облагаться пошлиной в размере 65 процентов.
РИА Новости 01:00
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Технологии

В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию

На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Глас Народа 01 апреля в 05:15
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Политика

Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли

Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.
Взгляд.ру 00:28
Космос

Новый цикл солнечной активности может начаться уже в этом месяце

Постепенное изменение магнитного поля нашей звезды обусловливает 11-летний цикл, однако подробное описание этой связи, а также механизмы возникновения проявлений активности Солнца, таких как солнечные пятна, до сих пор исследованы в недостаточной мере.
AstroNews.ru вчера в 15:28
Общество

Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров считает, что вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна прекратиться к лету 2020 года.
Московский Комсомолец 02 апреля в 02:10
Общество

4 апреля объявлен в Китае днем траура по жертвам коронавируса

Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по умершим от COVID-19, 3 апреля сообщило агентство Синьхуа.
ИА Красная Весна 02 апреля в 23:48
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России

Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.
News.ru 01:44
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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