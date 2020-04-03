Негативные эффекты в российской экономики сосредоточатся во втором квартале 2020 года, но уже во втором полугодии отечественная экономическая система вернется в обычное русло. Об этом председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила в пятницу, 3 апреля.

Общество Кабмин выделил движению волонтеров 242 млн рублей для помощи гражданам «Выделить Росмолодежи из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 242273,7 тысячи рублей в целях предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на проведение мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

Здоровье Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с COVID-19 Москва, 4 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени ПастераРоспотребнадзорав Санкт-Петербурге Александр Семенов, работающий с группой военных специалистов и медиков Минобороны РФ в итальянском Бергамо назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Экономика «Сибур» переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса Крупнейший в России нефтехимический холдинг «Сибур», одно из предприятий которого находится в Тобольске (Тюменская область), переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю в связи с ухудшением экономической ситуации на фоне коронавируса.

Единоборства Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 апреля Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 3 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 972,3 тыс. человек.

Экономика Олигархи обложили пошлиной энергию из России С первого апреля вступило в силу постановление Верховной рады, согласно которому все закупки электроэнергии и энергетических марок углей в России будут облагаться пошлиной в размере 65 процентов.

Наука В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.

Политика В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.

Политика Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Космос Новый цикл солнечной активности может начаться уже в этом месяце Постепенное изменение магнитного поля нашей звезды обусловливает 11-летний цикл, однако подробное описание этой связи, а также механизмы возникновения проявлений активности Солнца, таких как солнечные пятна, до сих пор исследованы в недостаточной мере.

Общество Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров считает, что вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна прекратиться к лету 2020 года.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.