Экономика
Российская газетаНабиуллина назвала сроки восстановления экономики
В целом финансовая система РФ способна поддержать экономический рост, констатировала Набиуллина. К тому же, быстрее вернуться к потенциальным темпам роста экономике позволит мягкая денежно-кредитная политика ЦБ. Она поддержит восстановление внутреннего спроса.
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Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь — мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. И, по сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система.
— Эльвира Набиуллина, российский политикREGNUM 03:25
с чего всё началось
Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.ТАСС03:08
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Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
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