Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНабиуллина назвала сроки восстановления экономики

В целом финансовая система РФ способна поддержать экономический рост, констатировала Набиуллина. К тому же, быстрее вернуться к потенциальным темпам роста экономике позволит мягкая денежно-кредитная политика ЦБ. Она поддержит восстановление внутреннего спроса.
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Эльвира Набиуллина
Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь — мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. И, по сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система.
— Эльвира Набиуллина, российский политикREGNUM 03:25
с чего всё началось

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ТАСС03:08

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Набиуллина назвала сроки восстановления экономики

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Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики

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Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

Вести.Ru03:31

В ЦБ заявили, что восстановление экономики займет несколько кварталов

Газета.Ru03:29

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

ТАСС03:08
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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