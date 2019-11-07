Экономика
ИнтерфаксНабиуллина назвала условия снижения ставок по ипотеке до 7-8%
В конце октября Банк России впервые с конца 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых. Регулятор отметил, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания продолжают снижаться.
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Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков.
— Эльвира Набиуллина, российский политикФинмаркет вчера в 05:35
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Общество
Росстат: средняя зарплата учителей в России составила 40 тысяч рублей
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
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Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
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Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
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Толпа россиян насмерть забила инвалида за отказ дать денег
В Уфе компания парней жестоко избила инвалида, который отказался дать им деньги.
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Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет в последних матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Sport24.ru 02:34
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
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Экономика
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«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
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Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
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В ходе прошедших 5 ноября в Сеуле переговоров, посвященных распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее, США потребовали от своих партнеров 4,7 миллиардов долларов.
Daily Storm вчера в 22:04
Авто
Семиместный Volkswagen Tiguan Allspace сертифицирован в России
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В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
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«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче НХЛ, Панарин набрал два очка
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Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
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Процессоры Ryzen Threadripper 3000 будут поставляться в необычных упаковках
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iXBT.com вчера в 15:45
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Счетная палата рассказала о сокращении населения России
"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
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Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
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КС признал незаконным запрет на митинги возле зданий органов госвласти
Свой отказ чиновники обосновали региональным законом, который запрещает массовые акции в ряде мест, в том числе, на Стефановской площади и в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти.
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Малый бизнес приблизился к стагнации
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РБК вчера в 22:04
Технологии
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Государственная корпорация Росатом начала проект по созданию российского квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов, на который планирует затратить 24 млрд рублей и который должен быть окончен в 2024 году.
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