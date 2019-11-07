Экономика
ИнтерфаксНабиуллина назвала условия снижения ставок по ипотеке до 7-8%
В конце октября Банк России впервые с конца 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых. Регулятор отметил, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания продолжают снижаться.
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Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков.
— Эльвира Набиуллина, российский политикФинмаркет вчера в 05:35
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