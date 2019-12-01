Экономика

ТАССТАССНабиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых. Это минимальное значение за два года, сообщил регулятор.
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Эльвира Набиуллина
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 08:33

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