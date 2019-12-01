Экономика
ТАССНабиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых
По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых. Это минимальное значение за два года, сообщил регулятор.
Читать в источнике
Оценить18
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Футбол
Дубль Филиппа принес «Динамо» победу над «Локомотивом» в РПЛ
Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоявшаяся в воскресенье на стадионе "Локомотив" в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу "бело-голубых".
РИА Новости 10:27
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, пострадали 11 человек
Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.
REGNUM 08:24
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Политика
Лавров оценил отношения России и Украины
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Национальная служба новостей 07:22
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Общество
Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Ранее Гварамия возглавлял оппозиционный телеканал "Рустави 2". Скандалы вокруг телекомпании не прекращались в Грузии все лето.
РИА Новости 09:57
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Lenta.ru 02:15
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
РБК 10:57
Биатлон
Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Российские биатлонистки не сумели финишировать в десятке лучших.
RT на русском 10:49
Происшествия
При крушении самолета в США погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Lenta.ru 02:46
Хоккей
«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
РИА Новости 11:24
Политика
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
RT на русском 11:24
Происшествия
На Урале после убийства 9-летнего мальчика задержана глава секты
Руководитель одной из сект 48-летняя Земфира Г. задержана после убийства в Екатеринбурге 9-летнего мальчика.
REGNUM 05:47
Футбол
«Боруссия» М обыграла «Фрайбург» и вышла на 1-е место в Бундеслиге
«Боруссия», набрав 28 очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» (22) — на 6-м месте.
Чемпионат 11:28
Происшествия
В Карелии три человека погибли в ДТП на трассе «Сортавала»
Российская газета 11:16
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде
Победу одержал Александр Емельяненко, нокаутировав соперника в первом раунде.
ТК Звезда 29 ноября в 16:58
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Футбол
«Интер» обыграл СПАЛ и вышел в лидеры Серии А
«Интер» обыграл СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат 10:55
Происшествия
Движение на МЦД-1 останавливалось из-за падения человека на пути
Из-за падения человека на пути вечером 1 декабря временно было прервано движение на Московском центральном диаметре-1, сообщает Центральная пригородной пассажирской компании в своем твиттере.
Интерфакс 11:48
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы Перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Общество
Отель Софии Ротару в Крыму закрыли
Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Турпром 09:32
Происшествия
В центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник - убит ребенок
В центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В результате произошедшего погиб находившийся в машине ребенок.
Украина.ру 11:39
Музыка
Опубликовано видео первого выступления Николая Носкова после инсульта
Николай Носков после инсульта выступил на «Вечернем Урганте», запись выступления была опубликована на официальном YouTube-канале передачи.
iReactor вчера в 10:51
Автоспорт
Себастьян Феттель: Сезон не оправдал наших надежд
Себастьян Феттель: «Сезон не оправдал наших надежд. Точка.
F1news.ru 10:29
Авто
Что изменится для российских автомобилистов с 1 декабря
Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Футбол
«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»
«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Bookmaker-ratings.ru 10:52
Происшествия
Глава села в Забайкалье раскрыл детали ДТП с автобусом
Глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сергей Добрынин рассказал о ДТП на трассе Могойтуй – Сретенск – Олочи, где автобус с 43 пассажирами сорвался с моста и упал в реку.
Взгляд.ру 09:17
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Вести.Ru 05:40