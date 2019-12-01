Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНабиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.
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Набиуллина допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% «в среднесрочной перспективе»

ПРАЙМ08:33

Российские банки ожидают снижения средней ставки по ипотеке

ГЛАС.RU05:52

Набиуллина допускает снижение ипотечных ставок до 7–8% в среднесрочной перспективе

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