Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.

Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

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