Экономика
РИА НовостиНабиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.
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В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре
RT на русском29 ноября в 13:09
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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Водитель рейсового автобуса, разбившегося в воскресенье при падении на замерзшую реку Куэнга в Забайкальском крае, погиб.
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Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
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Алла Пугачева дала большое интервью Первому каналу, чем порадовала своих фанатов.
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Ученые призывают совсем не употреблять спиртное хотя бы два раза в неделю.
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Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Общество
Умер народный артист России Марис Янсонс
В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье от сердечной недостаточности скончался Народный артист России дирижер Марис Янсонс.
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В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I
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Названы самые угоняемые автомобили в Москве
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В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.
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Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
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