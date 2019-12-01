Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНабиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.
Читать в источнике
Комментировать44
Эльвира Набиуллина
Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе - это вполне реально.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРИА Новости 08:33

Подробнее о событии

Набиуллина допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% «в среднесрочной перспективе»

ПРАЙМ08:33

Набиуллина назвала вполне реальным снижение ставок по ипотеке до 7-8%

РИА Новости08:33

Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

ТАСС05:11

ЦБ: Ставки по ипотеке могут упасть до 7-8 процентов годовых

Российская газета08:49

Российские банки ожидают снижения средней ставки по ипотеке

ГЛАС.RU05:52

ЦБ допускает снижение ипотечных ставок до 7–8% в среднесрочной перспективе

Коммерсантъ08:29

В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре

RT на русском29 ноября в 13:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Политика

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:04
Армия и оружие

Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.
РБК вчера в 00:54
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Общество

В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару

В Ялте гостиница «Вилла София», принадлежащая певице Софии Ротару, закрылась на ремонт и реконструкцию.
News.ru вчера в 06:52
Политика

Путин и Си Цзиньпин дадут старт работе газопровода «Сила Сибири»

В режиме телемоста президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустят реализацию этого масштабного проекта, пишет РИА Новости.
ПолитРоссия 03:21
Армия и оружие

В Мордовии новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

В Мордовии заступила на боевое дежурство новейшая радиолокационная станция (РЛС) типа «Контейнер», об этом 1 декабря заявил командующий первой армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Дёмин.
REGNUM 08:19
Наука

К чему может привести курение, рассказали учёные

Британские учёные рассказали, к чему может привести курение.
Питерские заметки 05:01
Биатлон

Елисеев завоевал бронзу в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 07:44
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва вчера в 18:20
Политика

Германия: США готовит «санкционный трюк» по «Северному потоку — 2»

Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате, США способны остановить строительство «Северного потока — 2». Для этого американская сторона готовит новогодний «санкционный трюк».
RuNews24.ru 07:36
Космос

Aeon (Великобритания): жизнь на Марсе (Aeon Magazine)

Вид зазубренных скал снаружи служит постоянным напоминанием о том, что наш мир, в котором мы решили прожить год в рамках эксперимента по исследованию особенностей жизни на Марсе, — враждебный и чрезвычайно загадочный.
ИноСМИ 00:29
Здоровье

Врачи рассказали, кто чаще заражается ВИЧ в Челябинской области

Челябинская область входит в десятку российских регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 01:16
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

Sports.ru 29 ноября в 15:47
Авто

«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР

Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
32CARS.ru 29 ноября в 06:03
Космос

Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку

«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата.
РБК 28 ноября в 02:31
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Политика

Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

Lenta.ru 06:19
Спорт

Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
РБК вчера в 16:21
Футбол

Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло»

«Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.
ProstoProSport 08:54
Общество

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Lenta.ru 08:47
Шоу-бизнес

Ксению Собчак не задевают сравнения с лошадью

Bimru.ru 02:32
Наука

Учёные рассказали, чем полезны ночные кошмары

News.ru 08:57
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

В Екатеринбурге задержана глава секты «Ученики Христа» 48-летняя Земфира Гайнуллина.
Известия 06:22
Общество

Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима

Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Известия Мордовии вчера в 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное