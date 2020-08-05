Набиуллина не дала коронакризису сломать российскую экономику
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заслужила похвалу немецких экспертов. Председатель смогла в переломное для российской экономики время принять главное актуальное решение во время пандемии: перейти к плавающему курсу рубля. Главу Центробанка назвали спасительницей российской экономики.В источнике
С чего всё началось
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ruвчера в 13:44
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