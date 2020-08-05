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Невские Новости
Невские Новости

Набиуллина не дала коронакризису сломать российскую экономику

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заслужила похвалу немецких экспертов. Председатель смогла в переломное для российской экономики время принять главное актуальное решение во время пандемии: перейти к плавающему курсу рубля. Главу Центробанка назвали спасительницей российской экономики.В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

Названа главная спасительница российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ruвчера в 13:44
Подробнее о событии
Deita.ru

Набиуллину назвали главной спасительницей российской экономики

Deita.ru21:15
Невские Новости

Набиуллина не дала коронакризису сломать российскую экономику

Невские Новости03:13
Газета Кемерова

Немецкие СМИ назвали имя главной спасительницы российской экономики

Газета Кемерова02:35
Народные новости

Немецкие СМИ назвали имя главной спасительницы экономики России

Народные новости03:53
АБН

Эльвиру Набиуллину назвали главной спасительницей экономики России

АБНвчера в 15:43
Наша версия

Эльвиру Набиуллину назвали спасительницей российской экономики

Наша версиявчера в 14:40
Lenta.ru

Названа главная спасительница российской экономики

Lenta.ruвчера в 13:44
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUMвчера в 04:23
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.
Интерфакс05:25
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