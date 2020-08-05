Набиуллина не дала коронакризису сломать российскую экономику

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заслужила похвалу немецких экспертов. Председатель смогла в переломное для российской экономики время принять главное актуальное решение во время пандемии: перейти к плавающему курсу рубля. Главу Центробанка назвали спасительницей российской экономики.