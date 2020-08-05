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Невские Новости
Невские Новости

Набиуллина не дала коронакризису сломать российскую экономику

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заслужила похвалу немецких экспертов. Председатель смогла в переломное для российской экономики время принять главное актуальное решение во время пандемии: перейти к плавающему курсу рубля. Главу Центробанка назвали спасительницей российской экономики.В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

Названа главная спасительница российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ruвчера в 13:44
Подробнее о событии
Deita.ru

Набиуллину назвали главной спасительницей российской экономики

Deita.ru21:15
Невские Новости

Набиуллина не дала коронакризису сломать российскую экономику

Невские Новости03:13
Газета Кемерова

Немецкие СМИ назвали имя главной спасительницы российской экономики

Газета Кемерова02:35
Народные новости

Немецкие СМИ назвали имя главной спасительницы экономики России

Народные новости03:53
АБН

Эльвиру Набиуллину назвали главной спасительницей экономики России

АБНвчера в 15:43
Наша версия

Эльвиру Набиуллину назвали спасительницей российской экономики

Наша версиявчера в 14:40
Lenta.ru

Названа главная спасительница российской экономики

Lenta.ruвчера в 13:44

Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стал актер, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в Пресненском суде Москвы, где проходит заседание.
РБК05:07
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Онколог опроверг рост заболеваний из-за массовых КТ

Роста радиационно-индуцированных заболеваний от облучения из-за массовых компьютерных томографий (КТ), которые используют для диагностики последствий влияния на организм коронавирусной инфекции, не стоит ожидать.
Известия3 августа в 07:48
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ВТБ может выплатить в качестве дивидендов за 2019 год 10% от прибыли

Правительство РФ предусмотрело выплату ВТБ дивидендов за 2019 год в размере 10% от чистой прибыли банка по МСФО, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
ПРАЙМ05:27

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли

Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъвчера в 12:42
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