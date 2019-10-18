Финансы

RT на русскомRT на русскомНабиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки

ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать23
Эльвира Набиуллина
Обычно Центральный банк России предпочитает регулировать нашу ключевую ставку умеренными темпами, однако, когда мы видим, что упомянутые факторы и данные могут значительно изменить наш прогноз, мы можем регулировать нашу денежно-кредитную политику более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикRambler News Service 02:48
с чего всё началось
В интервью телеканалу CNBC Эльвира Набиуллина рассказала
, что регулятор получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и факторы спроса.
РБК02:19

Подробнее о событии

Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки

RT на русском03:39

ЦБ допускает более решительное снижение ключевой ставки

Интерфакс03:28

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

ТАСС02:06

Глава ЦБ заявила о возможности «решительного» снижения ставки

РБК02:19

Глава ЦБ России заговорила о более решительном снижении базовой ставки

Царьград02:15

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

Коммерсантъ02:25

ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки

Известия02:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:59, Ашберн
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Российское посольство в Японии высказалось по поводу шутки губернатора Токио Юрико Коикэ в Facebook.
Газета.Ru 03:37
Экономика

Чистая прибыль «Северстали» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 5,4%

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% и составила 1,393 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 02:05
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM вчера в 01:04
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Поклонники Заворотнюк провели коллективную молитву за здоровье актрисы

Близкие и поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк положительно высказались об идее провести коллективную молитву в поддержку звезды.
ФАН 03:34
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

Следователи направили в суд дело о смерти актера Марьянова

REGNUM 03:47
Происшествия

В СК сообщили о следственных действиях в мэрии Челябинска

В разговоре с РБК Шишков подтвердил, что речь идет о «необходимых следственных действиях в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий», но уточнить, где они проводятся, отказался.
РБК 03:56
Происшествия

Учительница начальных классов умерла в Челябинске во время занятий

Учитель начальных классов челябинской общеобразовательной школы №39, которой был 61 год, умерла накануне во время занятий.
ТАСС 03:03
Авто

ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»

Motor вчера в 11:33
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 11:27
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Экономика

Турчак предложил изменить законодательство для развития «умных» регионов

Андрей Турчак планирует предложить поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве, чтобы привлечь инвесторов в проекты развития «умных» регионов, рассказал РБК сам вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России».
РБК 03:00
Происшествия

Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку

Речь идет о двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

О беременности Анастасии Решетовой стало известно в начале июня — пара поделилась трогательными снимками.
Salt Mag 16 октября в 11:44
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Политика

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости 01:47
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Кино

Съемки «Смертельной битвы»: Подготовка к мордобою в Австралии

Продюсер экранизации игры «Mortal Kombat» Тодд Гарнер опубликовал в Twitter фото со съемок картины в Австралии.
КиноПоиск вчера в 11:09
Политика

Эрдоган резко ответил Трампу в Twitter

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter ответил американскому лидеру Дональду Трампу.
Известия вчера в 19:06
Происшествия

В Каменске-Уральском похоронили Ксению Каторгину, убитую из-за ее Audi Q5

Znak.com 03:25
Здоровье

Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Модернизация первичного звена здравоохранения будет основана на принципах обеспечения доступности и качества медицинской помощи, приоритета интересов пациента, ответственности за обеспечение прав граждан.
Парламентская газета 02:20
Политика

Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ вчера в 08:37
Политика

Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета

RT на русском вчера в 20:39
Политика

Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских соглашений

Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских договоренностей. Мера начнет применяться сразу после проведения выборов в Донбассе.
Комсомольская правда 03:47
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Шоу-бизнес

В 48 лет Алена Хмельницкая впервые надела мини

Алена Хмельницкая, пожалуй, ни разу не появлялась на светских мероприятиях в коротких платьях — только длиной в пол.
Wday.ru вчера в 23:23
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Кино

В «Пионере» пройдет премьера «Мысленного волка» Гай Германики

В московском кинотеатре «Пионер» 21 октября состоится премьера мистического фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк».
Культуромания вчера в 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное