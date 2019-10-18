Финансы
RT на русскомНабиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки
ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Обычно Центральный банк России предпочитает регулировать нашу ключевую ставку умеренными темпами, однако, когда мы видим, что упомянутые факторы и данные могут значительно изменить наш прогноз, мы можем регулировать нашу денежно-кредитную политику более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикRambler News Service 02:48
с чего всё началось
В интервью телеканалу CNBC Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и факторы спроса.РБК02:19
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