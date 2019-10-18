с чего всё началось

Обычно Центральный банк России предпочитает регулировать нашу ключевую ставку умеренными темпами, однако, когда мы видим, что упомянутые факторы и данные могут значительно изменить наш прогноз, мы можем регулировать нашу денежно-кредитную политику более решительно.

ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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