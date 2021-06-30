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Экономика

Набиуллина не исключила изменения параметров таргетирования инфляции

В этом году по итогам мая рост цен в России впервые с 2016 года превысил 6% годовых. По словам Набиуллиной, «изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики Центрального банка, в том числе и денежно-кредитной».В источнике

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Набиуллина не исключила изменения параметров таргетирования инфляции

РБК12:25

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Целевое снижение: как рубль отреагировал на выступление Набиуллиной

DP.RU05:59

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ТАСС05:13

В этом году инфляция оторвалась от цели и превышает 6%

Finam.Ru10:00

Банк России анонсировал пересмотр своих целей и инструментов

Российская газета04:54

Банк России рассмотрит изменение целевого уровня инфляции

ПРАЙМ04:44
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