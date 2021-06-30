Набиуллина не исключила изменения параметров таргетирования инфляции
В этом году по итогам мая рост цен в России впервые с 2016 года превысил 6% годовых. По словам Набиуллиной, «изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики Центрального банка, в том числе и денежно-кредитной».В источнике
Пока владельцы ещё не старых компьютеров с отчаянием изучают системные требования Windows 11 к железу, умелец сумел портировать новую операционную систему на старый ARM-смартфон Lumia 950 XL, вышедший шесть лет назад с ОС Windows Phone.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за поддержку республики во время пандемии коронавируса и помощь с вакцинами.