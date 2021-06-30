В этом году по итогам мая рост цен в России впервые с 2016 года превысил 6% годовых. По словам Набиуллиной, «изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики Центрального банка, в том числе и денежно-кредитной».

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