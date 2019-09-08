Финансы
Взгляд.руНабиуллина не исключила очередного снижения ключевой ставки
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала вероятным очередное снижение ключевой ставки на одном из ближайших трех заседаний регулятора. «Считаем возможным, вероятным снижение ставки на одном из ближайших заседаний, это одно из трех», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».
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Банк России допустил очередное снижение ставки на одном из ближайших заседаний
Банки.ру06 сентября в 08:33
Набиуллина заявила о возможности пересмотра диапазона нейтральной ставки
Парламентская газета06 сентября в 09:42
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