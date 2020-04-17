Экономика
BFM.ruЦБ допустил снижение ключевой ставки
Обновлено в 18:29 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ допускает разрешение кризиса с сохранением стабильности финансовой системы
Коммерсантъвчера в 17:15
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Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Энергетика
Названо решение проблем с электроснабжением изолированных территорий
Модернизацию дизельных электростанций и переход на возобновляемые источники энергии назвал решением проблемы электроснабжения изолированных территорий Аналитический Центр (АЦ) при правительстве России в своем докладе, сообщает 19 апреля «Российская газета».
ИА Красная Весна 17:18
Игры
Журналисты назвали главные недостатки оригинального Crysis
Игровые журналисты из Digital Foundry обсудили вместе с техническими специалистами Eurogamer главные недочёты оригинальной игры Crysis.
News.ru 16:22
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 15:26
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Футбол
20 лет назад Редондо совершил невозможный финт
Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс 09:26
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Политика
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович рассказал о обнаружении советской контрразведкой СМЕРШ останков фюрера Германии Адольфа Гитлера.
ФАН вчера в 22:46
Политика
Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая
Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.
Вести.Ru 15:55
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС 15:59
Общество
Американцы вышли на митинги против карантина
Как сообщает местный телеканал Fox News, сотни американцев вышли на митинги в штатах Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Огайо, Техас, а также Висконсин.
ФАН вчера в 21:56
Хоккей
Вячеслав Быков назвал причины отъезда российских игроков в НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отъезде соотечественников за океан.
Bookmaker-ratings.ru 16:56
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Происшествия
В Петербурге жестоко избили известного фотографа Сергея Семкина
Сегодня, 19 апреля, стало известно, что в Санкт-Петербурге жестоко избили известного фотографа Сергея Семкина.
Online47.ru 15:59
Общество
В штате Нью-Йорк разрешили заключать браки по видеосвязи
Власти штата Нью-Йорк на фоне эпидемии коронавируса разрешили официально заключать браки посредством видеосвязи, следует из распоряжения губернатора Эндрю Куомо.
Взгляд.ру вчера в 16:11
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 16 апреля в 13:46
Кино
Джеймс Ганн назвал «Ночной дозор» Бекмамбетова в числе любимых боевиков
Американский режиссер Джеймс Ганн, получивший наибольшую известность после работы над дилогией "Стражи Галактики", продолжает на самоизоляции бомбить Twitter, составляя для фанатов списки фильмов, которые, по его мнению, стоит посмотреть.
Российская газета 07:56
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль 07:05
Здоровье
Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса
Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
Профиль вчера в 02:38
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru вчера в 03:07
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС вчера в 02:09
Экономика
Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»
На мой взгляд, у ЦБ и Министерства финансов есть возможность, в случае необходимости, поддерживать курс.
РБК 17:00