Экономика
ВедомостиНабиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству
Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»). По закону о ЦБ регулятор должен перечислять федеральному бюджету 75% прибыли.
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Reuters: Правительство РФ планирует использовать ФНБ для покупки доли ЦБ в Сбербанке
Национальная служба новостей13:23
Набиуллина: решение о продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству пока не принято
Интерфакс - Россия07:15
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