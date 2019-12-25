Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»). По закону о ЦБ регулятор должен перечислять федеральному бюджету 75% прибыли.

Политика Сирия подаст иск против США за разграбление нефти «Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.

Политика Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.

Политика Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.