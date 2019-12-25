Экономика

ВедомостиВедомостиНабиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»). По закону о ЦБ регулятор должен перечислять федеральному бюджету 75% прибыли.
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Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

Ведомости13:09

Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

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Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

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Глава ЦБ рассказала о переговорах по продаже кабмину доли в Сбербанке

RT на русском06:36

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Коммерсантъ08:44
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В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
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Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации с подготовкой российских офицеров.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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