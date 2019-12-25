Экономика

ВедомостиВедомостиНабиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»). По закону о ЦБ регулятор должен перечислять федеральному бюджету 75% прибыли.
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Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

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