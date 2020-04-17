Темпы отзыва лицензий у российских банков вряд ли увеличатся из-за кризиса и пандемии коронавируса, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. По оценкам регулятора, тенденции в секторе не изменятся, потому что банки сейчас лучше готовы к проблемам.

Набиуллина не увидела в кризисе повода для отзывов лицензий у банков

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