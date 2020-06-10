Экономика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтНабиуллина не ждет быстрого восстановления экономики РФ

Все траектории развития экономики сдвинулись. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Банк России смотрит в будущее с оптимизмом. Впереди Россию ждет период восстановления, сообщают «Известия» со ссылкой на Набиуллину.
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с чего всё началось

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

Ранее Набиуллина отмечала, что сценарий V-образного восстановления экономики РФ малореалистичен, быстрого роста ждать не стоит.
ТАСС03:08

Подробнее о событии

Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

Вести.Ru03:31

Набиуллина прогнозирует восстановление экономики за несколько кварталов

Коммерсантъ03:50

Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики

Известия03:41

Глава ЦБ: когда восстановится российская экономика

URA.Ru03:39

Набиуллина назвала сроки восстановления экономики

Российская газета04:09

В ЦБ заявили, что восстановление экономики займет несколько кварталов

Газета.Ru03:29

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

ТАСС03:08
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Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест

Право.ру вчера в 14:52
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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Авто

Автомобилистов России летом затронут 3 нововведения

Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили 08 июня в 03:01
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Общество

В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов

Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
Известия 19:01
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
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Происшествия

Михаил Ефремов совершил попытку суицида

Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru 11:53
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Экономика

В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза вчера в 05:17
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Игры

Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

News.ru 10:22
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Космос

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
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Игры

Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne

На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия 07:27
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Игры

В PS Store началась очередная крупная распродажа

Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.
Игромания.ру 07:15
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия 20:20
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Общество

В Красноярске введен режим ЧС из-за оползня

В Красноярске мэрия ввела режим ЧС из-за оползня в нескольких метрах от жилой многоэтажки, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15:02
28
Авто

Changan запустил программу кредитования совместно с ВТБ

Car.ru 07:48
Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

Российская газета 03:07
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Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань 02:17
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Политика

Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США

По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.
Политика Сегодня 20:51
Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
841
Общество

Amazon запретит полиции США применять приложение для распознавания лиц

В заявлении Amazon подчеркивается, что компания выступает за ужесточение норм применения в США программ подобного рода.
РЕН ТВ 23:05
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
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Общество

Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России

Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
РБК 23:00
Космос

В российском модуле МКС проверяют уровень токсичного бензола

REGNUM 21:36
19
Здоровье

Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края

Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ 05:40
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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