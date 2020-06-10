Ранее Набиуллина отмечала, что сценарий V-образного восстановления экономики РФ малореалистичен, быстрого роста ждать не стоит.

с чего всё началось

Все траектории развития экономики сдвинулись. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Банк России смотрит в будущее с оптимизмом. Впереди Россию ждет период восстановления, сообщают «Известия» со ссылкой на Набиуллину.

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