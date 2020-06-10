Экономика
Взгляд.руНабиуллина обозначила сроки восстановления российской экономики
Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после ситуации с коронавирусом, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь — мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. И, по сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система.
— Эльвира Набиуллина, российский политикREGNUM 03:25
с чего всё началось
Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.ТАСС03:08
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Политика
Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко
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РИА Новости вчера в 23:29
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Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
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В Пензенской области назначена дата выборов губернатора
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Китай усомнился в происхождении коронавируса
31 мая директор Центра по контролю и профилактике болезней Китая Гао Фу подтвердил новую версию происхождениия коронавируса, согласно которой он появился не на рынке китайского города Ухань.
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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Футбол
Стало известно, почему Вагнер ещё не подписал контракт с ЦСКА
Контракт не может быть подписан сейчас, так как ещё обсуждается вопрос о сроке действия соглашения и о том, когда Вагнер сможет выйти на поле.
RT на русском вчера в 09:00
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Донецке
По три новых заболевших коронавирусом выявлено в Багаевском, Кагальницком, Каменском, Морозовском, Орловском районах, а также городе Азове.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:51
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Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед.
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Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Авто
Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор
Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode.
SpeedMe вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на слова об измене
Московский Комсомолец 03:21
Экономика
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На рассмотрение Государственной Думы поступили законопроекты, устанавливающие новые льготы для пенсионеров.
РИА Оренбуржье вчера в 07:22
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Здоровье
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Аргументы и Факты - Ямал 08 июня в 04:24
Игры
FIFA 20 стала самой популярной игрой по запросам россиян за год
Ранее аналитики «Яндекс.Маркета» назвали самые популярные по запросам игры в первый месяц карантина.
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Футбол
Бывший спортдир «Енисея»: Аленичев любил «прибухнуть»
Бывший спортивный директор ФК «Енисей» (Красноярск) Денис Петровский считает, что Аленичев не вправе осуждать Ефремова, потому что сам испытывает слабость к алкоголю.
ГЛАС.RU 04:09
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
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Шоу-бизнес
Анна Седокова представила новый клип с участием Яниса Тиммы
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Sports.ru вчера в 06:44
Армия и оружие
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Здоровье
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В Симферопольской городской больнице умерла женщина с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Krym.News 04:23
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МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
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Интерфакс вчера в 17:45
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Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Общество
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00