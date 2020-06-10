Экономика

Взгляд.руВзгляд.руНабиуллина обозначила сроки восстановления российской экономики

Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после ситуации с коронавирусом, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать21
Эльвира Набиуллина
Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь — мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. И, по сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система.
— Эльвира Набиуллина, российский политикREGNUM 03:25
с чего всё началось

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ТАСС03:08

Подробнее о событии

Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

Вести.Ru03:31

Набиуллина прогнозирует восстановление экономики за несколько кварталов

Коммерсантъ03:50

Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики

Известия03:41

Набиуллина назвала сроки восстановления экономики

Российская газета04:09

В ЦБ заявили, что восстановление экономики займет несколько кварталов

Газета.Ru03:29

Набиуллина оценила период восстановления экономики РФ после эпидемии

REGNUM03:25

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

ТАСС03:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко

Офис генерального прокурора Украины сообщил в среду о предъявлении нового обвинения бывшему президенту страны Петру Порошенко.
ТАСС 05:19
8
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
6,5K
Происшествия

МВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП

Газета.Ru 04:55
159
Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:29
84
Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru вчера в 04:09
22
Политика

В Пензенской области назначена дата выборов губернатора

В среду, 10 июня, в ходе очередной 31-йсессии Законодательного Собрания Пензенской области был рассмотрен вопрос о назначении выборов губернатора региона.
РИА Пензенской области 03:27
Общество

Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Газета.Ru 04:13
331
Общество

Китай усомнился в происхождении коронавируса

31 мая директор Центра по контролю и профилактике болезней Китая Гао Фу подтвердил новую версию происхождениия коронавируса, согласно которой он появился не на рынке китайского города Ухань.
Lenta.ru 04:17
6
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
13
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
7
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1K
Футбол

Стало известно, почему Вагнер ещё не подписал контракт с ЦСКА

Контракт не может быть подписан сейчас, так как ещё обсуждается вопрос о сроке действия соглашения и о том, когда Вагнер сможет выйти на поле.
RT на русском вчера в 09:00
Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Донецке

По три новых заболевших коронавирусом выявлено в Багаевском, Кагальницком, Каменском, Морозовском, Орловском районах, а также городе Азове.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:51
1,1K
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед.
ТАСС 04:14
11
Политика

Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

РБК вчера в 15:30
141
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

РИА Новости вчера в 14:59
866
Авто

Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор

Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode.
SpeedMe вчера в 12:38
7
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на слова об измене

Московский Комсомолец 03:21
6
Экономика

Для российских пенсионеров готовят новые льготы

На рассмотрение Государственной Думы поступили законопроекты, устанавливающие новые льготы для пенсионеров.
РИА Оренбуржье вчера в 07:22
212
Общество

Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
26
Здоровье

На Ямале за сутки выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом

На Ямале выявили 83 новых случая заболевания коронавирусом с клиническими проявлениями, об этом сообщил 8 июня окружной Оперативный штаб.
Аргументы и Факты - Ямал 08 июня в 04:24
Игры

FIFA 20 стала самой популярной игрой по запросам россиян за год

Ранее аналитики «Яндекс.Маркета» назвали самые популярные по запросам игры в первый месяц карантина.
CyberSport.ru 04:40
Футбол

Бывший спортдир «Енисея»: Аленичев любил «прибухнуть»

Бывший спортивный директор ФК «Енисей» (Красноярск) Денис Петровский считает, что Аленичев не вправе осуждать Ефремова, потому что сам испытывает слабость к алкоголю.
ГЛАС.RU 04:09
Шоу-бизнес

Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

РИА Новости вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Анна Седокова представила новый клип с участием Яниса Тиммы

Российская певица Анна Седокова представила новый видеоклип с участием форварда «Химок» Яниса Тиммы.
Sports.ru вчера в 06:44
Армия и оружие

В США на учениях потеряли гиперзвуковую ракету

Испытательный образец гиперзвуковой ракеты случайно отделился от самолета-носителя в ходе летных учений в США, но вовремя был уничтожен, 9 июня сообщает американский журнал Aviation Week.
ИА Красная Весна вчера в 18:00
69
Здоровье

В Крыму скончалась женщина с коронавирусом

В Симферопольской городской больнице умерла женщина с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
Krym.News 04:23
3
Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
158
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
62
Общество

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек).
РБК 00:00
511
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное