Экономика
9111.ruЦБ назвал сроки восстановления экономики
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала сроки восстановления экономики страны после пандемии коронавирусной инфекции.
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Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь — мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. И, по сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система.
— Эльвира Набиуллина, российский политикREGNUM 03:25
с чего всё началось
Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.ТАСС03:08
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Энергетика
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
Футбол
Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика
Три московских клуба проявляют интерес к нападающему сербского "Партизана" Умару Садику.
Soccer.ru вчера в 19:42
Политика
Послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России
Представители 27 стран Европейского союза согласовали продление на год санкций против Крыма и Севастополя.
Газета.Ru 05:39
Общество
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поинтересовался у жителей, какие ограничения, веденные из-за ситуации в коронавирусной инфекцией, стоит снять в первую очередь.
РИА Новости 05:28
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 04:28
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 09:33
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
РИА Новости 06:17
Футбол
Бывший спортдиректор «Енисея» сообщил о пристрастии Аленичева к алкоголю
Бывший спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский заявил, что ранее руководивший клубом Дмитрий Аленичев употреблял алкогольные напитки во время работы.
РБК 06:21
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Армия и оружие
Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением
Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Общество
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тыс. россиян, прошедших тестирование.
Известия 06:00
Игры
Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня
Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня.
3DNews вчера в 01:43
Политика
Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
РИА Новости 05:40
Гаджеты
Обновление Windows 10 стало доступно пользователям
Microsoft начала распространять обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) для широкого круга пользователей.
Народные новости 06:15
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Космос
Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска
Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 вчера в 15:21
Общество
Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд России постановил предписать проведение митингов только на специальных площадках в виде гайд-парков.
Би-порт 06:15
Общество
Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
Авто
В Великобритании найдено «кладбище» среднемоторных Toyota
В одном из пригородов на территории Великобритании местный житель обнаружил стоянку, которая была полностью забита автомобилями Toyota MR2.
Тарантас Ньюс вчера в 02:00
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед.
ТАСС 04:14