Экономика

9111.ru9111.ruЦБ назвал сроки восстановления экономики

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала сроки восстановления экономики страны после пандемии коронавирусной инфекции.
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Эльвира Набиуллина
Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь — мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. И, по сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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