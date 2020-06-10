Экономика

Взгляд.руВзгляд.руНабиуллина обозначила сроки восстановления российской экономики

Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после ситуации с коронавирусом, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Эльвира Набиуллина
Коронавирус не просто на время заморозил нормальную жизнь — мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. И, по сути, коронавирус сдвинул те траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система.
— Эльвира Набиуллина, российский политикREGNUM 03:25
с чего всё началось

Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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