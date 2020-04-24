Экономика
REGNUMНабиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию
Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции. Об этом 24 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка.
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Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990 годы. Это приведет к "взрыву" инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКоммерсантъ 09:14
с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАСС08:51
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Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
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