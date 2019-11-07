Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что укрепление рубля и рост цен на нефть стали основными факторами отклонения инфляции от цели и прогноза Центробанка, передает РИА "Новости". Набиуллина подтвердила, что инфляция к концу года будет ниже, чем прогнозировал раньше ЦБ.

Происшествия В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка» «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.

Общество В Госдуме объяснили снижение рождаемости интернет-зависимостью «Сетевая организация поведения людей», как указывает Епифанова, остается одной из причин снижения рождаемости в стране.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Спорт Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Кино Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.

Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Политика «Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2» Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».

Общество В Китае ввели геймерский комендантский час для юных игроков В Китае ввели новые правила по регуляции гейминга: в стране теперь действует комендантский час для несовершеннолетних геймеров - они больше не могут играть по ночам, а в остальное время продолжительность их игры строго ограничена.

Происшествия Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.

Армия и оружие Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США Военные аналитики США с тревогой сообщают о потенциальной угрозе, которую представляют российские беспилотные летательные аппараты и способы их боевого применения.

Происшествия В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.

Фигурное катание Туктамышева усложнила программу к Гран-при в Китае Изменения программ Туктамышевой коснулись части прыжкового контента, в частности короткой программы.

Экономика Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.

Экономика ФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК ФАС Анну Мирочиненко.

Происшествия Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.

Общество Задержан экс-мэр подмосковной Истры Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело Главой Истры Вихарев стал в ноябре 2018 года.