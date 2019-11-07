Экономика
Газета.RuНабиуллина объяснила отклонение инфляции от прогноза ЦБ
Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что укрепление рубля и рост цен на нефть стали основными факторами отклонения инфляции от цели и прогноза Центробанка, передает РИА "Новости". Набиуллина подтвердила, что инфляция к концу года будет ниже, чем прогнозировал раньше ЦБ.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
The GEEK 05 ноября в 04:11
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Армия и оружие
В Киеве призвали готовиться к партизанской войне с Россией
Вторым шагом, отметил он, должна стать «территориальная оборона».
ФАН 08:34
Общество
В Госдуме объяснили снижение рождаемости интернет-зависимостью
«Сетевая организация поведения людей», как указывает Епифанова, остается одной из причин снижения рождаемости в стране.
Фонтанка.Ру 08:51
Авто
Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»
Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
Motor 08:07
Политика
Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
REGNUM вчера в 12:19
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Кино
Создатели четвертых «Мстителей» нарушили правила вселенной ради Капитана Америки
Создатели «Мстителей» в недавнем интервью Slashfilm признались, что ради удивительного эпизода в «Финале» им пришлось поступиться деталями, а именно заставить молот Тора работать не так, как все привыкли.
Popcornnews.ru 02:30
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Транспорт
Названа дата продажи билетов на поезда в Крым
Lenta.ru 09:53
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:37
Общество
В Китае ввели геймерский комендантский час для юных игроков
В Китае ввели новые правила по регуляции гейминга: в стране теперь действует комендантский час для несовершеннолетних геймеров - они больше не могут играть по ночам, а в остальное время продолжительность их игры строго ограничена.
Gmbox.ru 02:32
Происшествия
Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Происшествия
Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты
Вести.Ru вчера в 02:59
Армия и оружие
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
Военные аналитики США с тревогой сообщают о потенциальной угрозе, которую представляют российские беспилотные летательные аппараты и способы их боевого применения.
Российская газета 05:35
Происшествия
В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей
Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
RT на русском 04:38
Фигурное катание
Туктамышева усложнила программу к Гран-при в Китае
Изменения программ Туктамышевой коснулись части прыжкового контента, в частности короткой программы.
МК-Спорт 10:20
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.
РБК 10:29
Экономика
ФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК ФАС Анну Мирочиненко.
Коммерсантъ 08:39
Происшествия
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Общество
Задержан экс-мэр подмосковной Истры
Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело Главой Истры Вихарев стал в ноябре 2018 года.
Право.ру 06:48
Политика
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
Журналист украинского телеканала ICTV отправился в «освобожденную» часть Донбасса выяснить настроения местных жителей.
Комсомольская правда 06:50
Политика
Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.
РБК вчера в 16:18