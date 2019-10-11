Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНабиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжаются пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.
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В ЦБ назвали преимущества наличных денег

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Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

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Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

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Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

Глава ЦБ заявила, что банковские карты и наличка не уйдут из оборота

Банки.ру06:01
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Футбол

Де Лигт стал рекордсменом сборной Нидерландов

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт в матче отборочного турнира Евро-2020 с Северной Ирландией (3:1) установил новый рекорд.
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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

Газета.Ru 06:12
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
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Защита Голунова попросила Генпрокуратуру передать дело в ФСБ

Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие Главного управления Следственного комитета России (СКР) и с просьбой передать материалы дела в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 06:24
Происшествия

Более 6,5 тыс. боеприпасов подняли с затопленного парохода в Крыму

Известия 05:32
Общество

Москвичей в эти выходные ждет теплая погода

В столичном регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода, и если в субботу все еще будет временами идти дождь, то в воскресенье осадков не ожидается.
Российская газета 04:01
Политика

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
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Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК 05:46
Футбол

Сборная России разгромила Шотландию в матче отбора на Евро-2020

Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Шотландии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.
Peterburg2.ru 01:58
Политика

ФБК Навального уведомили о включении в реестр НКО-иноагентов – Минюст

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный блогером Алексеем Навальным, своевременно получил уведомление от Министерства юстиции РФ о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
REGNUM 06:41
Гаджеты

За поддержку новых CPU Intel придётся заплатить поддержкой старых

Intel опубликовала небольшое предупреждение, сообщая, что для работы с новыми CPU старым платам нужно обновление BIOS, что также логично.
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Шоу-бизнес

Певец Данко потерял 5 миллионов рублей после вложения в криптовалюту

Покупка обошлась в пять миллионов рублей, что для артиста немалые деньги.
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Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
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Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск

Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе.
Lenta.ru 02:57
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

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Политика

В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев

Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
Известия 05:46
Армия и оружие

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Происшествия

Минобороны отсудило у солдата 25 млн рублей за сломанную артустановку

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 млн рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России, пишет «Коммерсант».
Новый День вчера в 04:34
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

РИА Новости 05:02
Происшествия

В сети появилось видео аварии чемпиона по боксу Эррола Спенса

Prognozist 03:02
Технологии

В Британии выпустили первую банковскую карту из чистого золота

В Великобритании Королевский монетный двор выпустил первую банковскую карту из чистого золота, сообщает 11 октября Daily Mail.
REGNUM 03:54
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Здоровье

Названы российские регионы с наибольшим числом алкоголиков

Чукотка стала лидером по числу новых выявленных случаев алкоголизма среди местного населения — 29 диагнозов на 10 тысяч совершеннолетних жителей.
Lenta.ru 02:51
Кино

Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Кино

Первый трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar появился в Сети

Первый трейлер анимационного фильма от студии Pixar «Вперед» о приключении двух эльфов был опубликован в Сети 10 октября.
iReactor вчера в 13:23
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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