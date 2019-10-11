Экономика
РИА НовостиНабиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут
Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжаются пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.
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Эксперты банковской сферы объяснили лидерство России по розничным безналичным расчётам
Слово и Деловчера в 12:40
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Sport24.ru 05:42
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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
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Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
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«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
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Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
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Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
Российская газета 06:18
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Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Армия и оружие
Путин заявил, что, по данным ГРУ, в Сирии находятся тысячи боевиков
По данным ГРУ генштаба ВС РФ, на севере Сирии находятся тысячи боевиков, необходимо мобилизовать усилия спецслужб стран СНГ для купирования угрозы прихода террористов из САР на территории других стран, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 06:08
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В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати
В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Армия и оружие
ДНР сигнализировала о готовности к разведению сил
ИА Новороссия 09 октября в 05:56
Происшествия
На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
Возгорание, возникшее при аварийной посадке военно-транспортного самолета Ан-12 в аэропорту "Кольцово", быстро ликвидировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 03:20
Культура
Масляков отреагировал на слова о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков удивился сообщению о поборах в клубе, о чем ранее заявил бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью журналисту Юрию Дудю.
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Общество
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Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
Ведомости 06:00
Космос
Роскосмос хочет использовать на Луне роботов и 3D-принтеры
Как сообщает «Интерфакс», головное учреждение Роскосмоса — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — должен к концу 2021 года провести необходимые исследования для лунной миссии.
Росбалт 05:28
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк
Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
Народные новости 03:25
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WSJ: Трамп назначит экс-госсекретаря США Салливана послом в РФ
Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России.
ТАСС 05:22
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с Анастасией Заворотнюк за 800 тысяч
Желающий прилично подзаработать "медработник" потребовал сотни тысяч рублей за интервью с тяжелобольной актрисой Анастасией Заворотнюк.
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Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи популярных моделей в новой комплектации
В России начались продажи Lada Granta, Lada XRay и Lada Largus в исполнении #Club.
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Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
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Общество
Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
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Футбол
Оздоев увеличил преимущество сборной России в матче с Шотландией
Полузащитник национальной команды России Магомед Оздоев стал автором второго гола в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии.
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Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении
В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
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Общество
В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»
В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России вчера в 00:28
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Наука
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
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Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44