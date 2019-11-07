Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНабиуллина объяснила, почему инфляция отклоняется от прогноза ЦБ

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, объяснила депутатам, почему инфляция в России отклоняется от целевого показателя и прогноза Банка России.
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Набиуллина объяснила, почему инфляция пока отклоняется от цели 4%

РИА Новости05:43

Набиуллина объяснила, почему инфляция отклоняется от прогноза ЦБ

Российская газета06:24

Набиуллина объяснила отклонение инфляции от прогноза ЦБ

Газета.Ru07:54

Набиуллина объяснила, почему инфляция отклоняется от целевого показателя

Парламентская газета06:23
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В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов

В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
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Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить обращение в комиссию Государственной думы по этике после заявления депутата Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда в создании препятствий для проверки в отношении обвиняемого в убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатора Рауфа Арашукова.
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Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счёт граждан

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.
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Происшествия

Автобус протаранил здание торгового центра в Москве

Lenta.ru 06:47
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Генсек НАТО надеется на улучшение отношений с Россией

Столтенберг выразил надежду на то, что Североатлантический альянс сможет улучшить отношения с Россией.
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Политика

Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского

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Льорис перенёс операцию на локте. Он вернётся в следующем году

Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», вратарь сборной Франции вернётся в строй и приступит к тренировкам в начале 2020 года.
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Политика

Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»

Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Общество

Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя

Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Футбол

Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол

В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
Sports.ru вчера в 16:11
Наука

Обнаружен неизвестный предок человека, живший 11 миллионов лет назад

Международной группе ученых (Германия, Болгария, Австралия и Канада) удалось обнаружить окаменелости ранее неизвестного науке вида примата, проживавшего на нашей планете порядка 11,6 миллионов лет назад в период миоцена.
Ugpressa.ru вчера в 23:38
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Экономика

Эксперты оценили идею строительства «столицы Арктики»

Ранее глава АНО «Центр городского развития Мурманской области» и советник главы Заполярья Ольга Вовк сообщила, что общая стоимость строительства района Новый Мурманск на западном берегу Кольского залива по проекту губернатора региона Андрея Чибиса составляет примерно 60 млрд рублей.
Взгляд.ру 07:02
Армия и оружие

Великобритания закупит более 500 бронетранспортеров Boxer

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Политика

Песков прокомментировал негативную тенденцию в российской демографии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о негативной тенденции в демографии, и что это учитывалось при формировании национальных проектов, один из которых посвящен именно вопросам демографии и содержит ряд мер по поддержке.
Газета.Ru 07:43
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Комсомольская правда вчера в 09:38
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Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании

Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
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Происшествия

В Москве мужчина заплатил за такси 41 тысячу рублей

Водитель такси в Москве взял с иностранца за поездку в пределах Москвы 41 тыс. рублей.
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Общество

Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве

News.ru вчера в 17:40
Происшествия

Россиянин зарезал свою семью и попытался сжечь себя из-за долгов

Lenta.ru 05:26
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«Ведьмак» от Netflix будет похож на хоррор

Руководитель отдела визуальных эффектов сериала «Ведьмак» от Netflix Джулиан Парри дал интервью изданию SFX, в котором он поделился интересными подробностями о шоу.
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Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Технологии

«Яндекс» представил робота-доставщика

Тестовые роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве, на этапе испытаний за ними дистанционно присматривает оператор.
Коммерсантъ 07:00
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Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Общество

Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала

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Суд отказал экс-жене Кержакова в пересмотре суммы алиментов

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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
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Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера

The GEEK 05 ноября в 04:11
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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