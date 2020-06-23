Экономика
Аргументы и ФактыНабиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан
Глава Центробанка отметила, что мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать поддержанию инфляции на уровне четырёх процентов. А благодаря доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у ЦБ есть возможность снижать ключевую ставку без риска «инфляционной спирали».
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Кино
Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить
Мойка78 21 июня в 20:59
Политика
Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
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Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Происшествия
Бывшего замгубернатора Курганской области просят посадить на 15 лет
Курган, 23 июня 2020, 15:36 — REGNUM В Курганском городском 23 июня гособвинитель потребовал для бывшего заместителя губернатора Зауралья Романа Ванюкова назначить наказание 15 лет лишения свободы и штраф в 26 миллионов рублей.
REGNUM 08:36
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Происшествия
В Москве нашли квартиру с младенцами, предназначенными для продажи
На северо-востоке столицы нашли квартиру, в которой находились пятеро новорожденных младенцев.
Российская газета 08:35
Экономика
Заместитель Силуанова перейдёт в Минэкономразвития
Заместитель министра экономического развития Антона Силуанова Андрей Иванов перейдёт на работу в Минэкономразвития, где займёт пост заместителя министра.
News.ru 08:03
Политика
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Здоровье
74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com 01:23
Политика
ВЦИОМ назвал долю планирующих голосовать за поправки к Конституции
Поправки к Конституции на предстоящем плебисците поддержат до 71% россиян.
Компания 08:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью
Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза вчера в 04:54
Экономика
Группа «Продо» купит «Ивановский бройлер»
Группа «Продо» решила выкупить долг своего бывшего предприятия. Деньги получит ИГФПМП, а затем они поступят в бюджет Ивановской области.
ИвановоLive вчера в 10:26
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин заявил о мистике в ДТП с Ефремовым
Русская Планета 05:25
Политика
Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников
Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
Lenta.ru 07:56
Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
Общество
У основателя фонда Baring Vostok Калви обнаружили рак
Москва, 23 июня 2020, 14:30 — REGNUM У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, подозреваемого в много миллиардной растрате, нашли онкологическое заболевание, об этом 23 июня сообщает РИА Новости.
REGNUM 07:30
Армия и оружие
NRK: ЧВК России проводят тайные операции у побережья Норвегии
Частные военные компании России способны проводить много открытых и скрытных операций у побережья Норвегии, которое совсем не охраняется.
Недвижимость.RU 06:57
Теннис
Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус
РИА Новости 08:41
Происшествия
В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину
По данным следствия, мужчина нанес ребенку несколько ударов ремнем, затем надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления.
РБК 06:48
Политика
Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться в президенты РФ
Президент России Владимир Путин допустил, что снова будет баллотироваться на пост главы РФ.
Аргументы и Факты 21 июня в 08:06
Политика
Адвокат заявила, что украинские военные могли сбить MH17 по ошибке
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing рейса MH17 по ошибке, заявила на слушаниях голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате.
Коммерсантъ 08:21
Музыка
В Самаре устроят «Рок на Волге» с «Би-2» и группой «Сплин»
Организаторы фестиваля "Рок над Волгой", отмененного в этом году из-за коронавируса, приняли решение провести трехчасовой онлайн-концерт под названием "Рок на Волге".
SamRU.ru 07:28