У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности, у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали», — заявила Набиуллина.

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