Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности, у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали», — заявила Набиуллина.
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с чего всё началось

Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Набиуллину разгромили в Госдуме

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Общество

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Происшествия

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Кейт Миддлтон одела детей в дешевую одежду для праздничного фото

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78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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