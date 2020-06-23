Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности, у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали», — заявила Набиуллина.
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с чего всё началось

Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ТАСС06:49

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Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

ТАСС06:49

Набиуллина уверена, что мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

News.ru07:30

ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов

Российская газета07:00

Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

Коммерсантъ06:53

Набиуллину разгромили в Госдуме

Московский Комсомолец10:14

Мягкая ДКП Банка России не приведет к «инфляционной спирали»

Finam.Ru05:47

Стабильность цен поможет найти длинные деньги в экономике РФ — Набиуллина

REGNUM05:58
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Экономика

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Правительство Финляндии сняло некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в стране, откроются границы со странами, где фиксируется низкий уровень заболеваемости, сообщает во вторник кабмин.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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