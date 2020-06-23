Финансы
REGNUMНабиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности, у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали», — заявила Набиуллина.
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Набиуллина: ЦБ сейчас может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений
Будущее России. Национальные проекты06:15
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Политика
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РИА Новости вчера в 23:51
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Песков объяснил разницу в английской и русской версиях статьи Путина
В русском тексте статьи президента Владимира Путина содержатся более точные данные о числе погибших подо Ржевом во время Великой Отечественной, чем в английском, поскольку последний направили заранее, когда работа в архивах еще велась.
Взгляд.ру 05:41
Общество
Курганский губернатор ответил читателям стихами
Стихами ответил читательнице губернатор Курганской области Вадим Шумков 23 июня на своей странице в Instagram.
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Осужденный за шпионаж в России Уилан решил не обжаловать приговор
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Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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В Кремле напомнили условие вступления поправок к Конституции в силу
Кремль исходит из заявления президента РФ Владимира Путина о том, что поправки в конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими, а любое голосование подразумевает два возможных варианта развития событий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Путин приехал в главный храм Минобороны
Президент России Владимир Путин приехал в парк "Патриот" с визитом в патриарший собор Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 02:59
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
Городовой вчера в 12:20
Общество
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание
У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
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Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
РИА Новости 06:57
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30-летняя чемпионка мира по стрельбе скончалась после тяжелых родов
В феврале Величкович взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, прошедшем в Польше.
Paparazzi.ru вчера в 05:06
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Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло
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RT на русском 06:23
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Умер артист балета Николай Фадеечев
Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни, сообщил в Facebook балетмейстер Валерий Лагунов.
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Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
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Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
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Таганрожцы смогут бесплатно пройти тестирование на антитела к COVID-19
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Ёрш 04:32
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
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НТВ начинает показ исторического детектива «Алекс Лютый»
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Общество
В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом
Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
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