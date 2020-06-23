Экономика
Аргументы и ФактыНабиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан
Глава Центробанка отметила, что мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать поддержанию инфляции на уровне четырёх процентов. А благодаря доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у ЦБ есть возможность снижать ключевую ставку без риска «инфляционной спирали».
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество
Путин продлил выплаты соцработникам
Президент РФ Владимир Путин продлил выплаты соцработникам до 15 сентября.
ФАН 10:19
Политика
Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии является демонстрацией "смерти мозга" НАТО.
РИА Новости 09:51
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, выступит с обращением к нации.
Ведомости 05:30
Общество
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Путин отметил, что льготная ипотека будет распространяться на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей.
FlashNord 10:40
Экономика
Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня 02:49
Здоровье
Новосибирскую область убрали из списка самых зараженных городов Сибири
Самым благополучным регионом является Кузбасс – 50 случаев на 10 тыс. населения.
Atas.info 05:01
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Экономика
Началась трансляция телеобращения Владимира Путина
Владимир Путин предложил в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет.
Прибой 10:18
Политика
Трамп пригрозил сроком до 10 лет за порчу памятников в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
RT на русском 07:05
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Футбол
Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов
Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
Политика
Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса
Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Политика
Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем
Фан Синхай отметил, что использование долларовых платежных систем ставит Китай в уязвимое положение, если США пойдут на введение санкций против Пекина.
Что происходит 06:44
Авто
Паркетник Buick Velite 7: прообраз нового Болта
Авторевю 07:26
Политика
Путин рассказал, за счет чего Россия обеспечила стабильность рубля
"Предсказуемость, стабильность национальной валюты, стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики", - сказал Путин во вторник, обращаясь к гражданам России.
РИА Новости 10:42
Гаджеты
Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных
Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные.
ТАСС вчера в 15:35
Здоровье
«Заболеваемость должна пойти на спад»: эпидемиолог рассказала, как на это влияет плохая погода
Врачи-эпидемиологи по-прежнему рекомендуют надевать маски в местах скопления людей: в транспорте, магазине.
Екатеринбург Онлайн вчера в 06:41
Теннис
Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом
Вести.Ru 08:32
Общество
Москалькова: пикет не может расцениваться как митинг
Понятие пикета закреплено законом и не может рассматриваться как митинг, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Коммерсантъ 09:47
Происшествия
Виктюк назвал ложью обвинения директора театра в изнасиловании
Народный артист России Роман Виктюк назвал нелепыми обвинения директора его театра — заслуженного работника культуры Валерия Райкова в изнасиловании.
Вести.Ru 10:35
Кино
Хью Джекман сыграет Энцо Феррари в фильме Майкла Манна
51-летний австралийский актер и продюсер Хью Джекман (почти всеобщий любимец, прямо сказать) сыграет титульную роль в биографическом фильме "Энцо Феррари" - ленте про известного конструктора и автогонщика.
Российская газета вчера в 05:52
Политика
Путин заявил о необходимости последовательно снимать все ограничения
ПУТИН: ПРЕДСТОИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СНИМАТЬ НЕ ТОЛЬКО САНИТАРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА, НО И ИЗБАВИТЬ ЭКОНОМИКУ ОТ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 10:39
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Юрист указала на то, что неизвестно кому принадлежал "Бук" Украинские вооруженные силы могли случайно сбить малазийский Boeing МР17 в Донбассе в 2014 году, заявил адвокат Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате в ходе новых слушаний по делу авиакатастрофы в Гааге.
Деловое.ТВ 06:13