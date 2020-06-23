Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНабиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан

Глава Центробанка отметила, что мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать поддержанию инфляции на уровне четырёх процентов. А благодаря доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у ЦБ есть возможность снижать ключевую ставку без риска «инфляционной спирали».
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Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

Коммерсантъ06:53

Набиуллина уверена, что мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

News.ru07:30

ЦБ: Снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов

Российская газета07:00

Набиуллина пообещала, что сбережения граждан не обесценятся из-за ЦБ

Газета.Ru10:03

Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

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Президент США Дональд Трамп заявил, что вандализм в отношении памятников и статуй в стране будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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