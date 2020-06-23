Экономика
REGNUMНабиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности, у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали», — заявила Набиуллина.
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Политика
Пушков прокомментировал слова Зеленского о параде Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 15:49
Общество
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман вылечился от коронавируса
Будем жить! — написал бывший мэр Екатеринбурга на своей странице в Twitter. Ройзман был госпитализирован с пневмонией 9 июня.
News.ru 08:24
Кино
Трейлер второго сезона «Как продавать наркотики онлайн (быстро)»: Риски международной наркоторговли
Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер продолжения сериала «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» — истории пары школьников из Германии, которые в одночасье стали настоящими наркобаронами.В центре сюжета — Мориц и Ленни, два лучших друга, обычные школьники, которые не пользуются популярностью среди одноклассников.
КиноПоиск 07:10
Шоу-бизнес
Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом
Ранее Харламов заявил, что пара приняла решение развестись. По словам Асмус, это решение созрело примерно год назад.
РИА Новости вчера в 22:17
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Теннис
Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус
РИА Новости 08:41
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Футбол
Игроки клубов РПЛ выступают против изоляции всей команды при выявлении 1-2 случаев заражения коронавирусом
Было высказано мнение, что еще несколько месяцев без игровой практики усложнили бы возвращение игроков в серьезный футбол.
Sport24.ru 08:33
Армия и оружие
NRK: ЧВК России проводят у побережья Норвегии секретные операции
Частные военные компании России могут проводить у побережья Норвегии секретные операции.
Актуальные Новости 08:58
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке
«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
Ведомости 06:47
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
Технологии
SuperJob отрицает утечку данных 5 млн пользователей
Ранее компания DeviceLock обнаружила утечку данных почти 5 млн пользователей, предположительно с сайта SuperJob, рассказал «РИА Новости» основатель DeviceLock Ашот Оганесян.
Коммерсантъ 08:40
Экономика
Минфин планирует вернуться к выполнению бюджетного правила к 2022 году
Власти РФ в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
ПРАЙМ 04:57
Музыка
У Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
Волга-Медиа 01:06
Политика
ВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Общество
Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни.
ТАСС 07:35
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
Политика
Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники
Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
РИА Новости 06:57
Экономика
Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
Политика
Президентский проект о воспитании школьников прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании школьников, основанном на патриотизме, уважении к старшим и других ценностях.
Российская газета 08:15
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Происшествия
В Москве нашли квартиру с младенцами, предназначенными для продажи
На северо-востоке столицы нашли квартиру, в которой находились пятеро новорожденных младенцев.
Российская газета 08:35
Шоу-бизнес
Домогарова затравили после отказа выступать перед критиками Ефремова
Актера Александра Домогарова затравили за резкое высказывание о критиках Михаила Ефремова после скандального ДТП.
Экономика сегодня 08:56
Экономика
Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума
Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Вести.Ru 08:02
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32