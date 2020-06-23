Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. «Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности, у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали», — заявила Набиуллина.
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Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан

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Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

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Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

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Finam.Ru05:47
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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