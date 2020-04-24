Экономика
BFM.ruНабиуллина объяснила, почему нельзя раздать деньги народу
Глава Банка России в очередной раз выступила против раздачи денег всем россиянам. Как пишет ТАСС, эта тема снова была затронута на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАСС08:51
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Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru 03:06
Здоровье
При каких условиях в Челябинской области продлят режим самоизоляции
Не исключаю вариант, при котором в отдельных муниципалитетах, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка, режим будет жестче, чем в целом по региону, — сказал Алексей Текслер.
Вечерний Челябинск 05:43
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак
Актриса Дарья Мороз заявила, что не может обсуждать вопрос женитьбы ее бывшего мужа Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.
Слово и Дело вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе
Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 22 апреля в 03:50
Общество
Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за границу
Иными словами, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая открыла границы в условиях пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 04:20
Происшествия
В Уфе заключенные колонии устроили беспорядки
Зампредседателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин в эфире «Эха Москвы в Уфе» рассказал о бунте в одной из городских колоний, где заключенные хотели установить «черный» режим.
News102.ru 01:31
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 18:17
Космос
SpaceX запустил на орбиту еще 60 интернет-спутников
Всего же на орбиту планируется вывести почти 12 000 спутников к концу 2021 года.
Популярная механика вчера в 10:27
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Происшествия
В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса
В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru 23:01
Единоборства
Волк Хан обратился к Олегу Тактарову
FightTime.ru вчера в 17:11
Политика
Путин подчеркнул необходимость своевременной помощи гражданам
Путин отметил, что планирует обсудить с представителями банковской сферы воплощение в жизнь мер поддержки граждан и экономики, а также работы кабмина, региональных правительств и бизнеса по этому направлению.
ТК Звезда вчера в 08:49
Биатлон
Губерниев рассказал о кандидатах на пост главы СБР
Спортивный комментатор и главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев рассказал о наличии кандидатов на должность президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.
iReactor вчера в 13:58
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 23:23
Общество
Facebook заплатит 5 миллиардов долларов за утечку информации
Компания Facebook заплатит штраф в размере 5 миллиардов долларов за передачу личных данных пользователей британской фирме Cambridge Analytica, которая использовала полученную информацию в маркетинговых целях.
Российская газета 20:33
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Общество
Россияне готовятся провести майские праздники на даче
Россияне готовятся провести майские праздники на дачах, онлайн-продажи соответствующих товаров выросли в разы.
ФАН 23:05
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости 15:18
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ 07:07
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
Происшествия
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус
В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ 23:02
Киберспорт
Вышло очередное обновление для Call of Duty: Modern Warfare
В Сети появилось очередное обновление Call of Duty: Modern Warfare.
Дни24 09:45
Политика
В США заявили о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о провале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 22:20