Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

с чего всё началось

Глава Банка России в очередной раз выступила против раздачи денег всем россиянам. Как пишет ТАСС, эта тема снова была затронута на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина объяснила, почему нельзя раздать деньги народу

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