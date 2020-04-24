Экономика

BFM.ruBFM.ruНабиуллина объяснила, почему нельзя раздать деньги народу

Глава Банка России в очередной раз выступила против раздачи денег всем россиянам. Как пишет ТАСС, эта тема снова была затронута на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
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с чего всё началось

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
ТАСС08:51

Подробнее о событии

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

ТАСС08:51

Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению за счет эмиссии

Ведомости09:21

Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснили

Lenta.ru09:19

Набиуллина предупредила о «взрыве» инфляции в случае раздачи денег населению

Коммерсантъ09:14

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Газета.Ru08:53

Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег

РБК09:26

Председатель ЦБ РФ: раздача населению денег по нулевой ставке приведет к ситуации 90-х годов

Долг.рф08:32
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
Газета.Ru 03:06
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Здоровье

При каких условиях в Челябинской области продлят режим самоизоляции

Не исключаю вариант, при котором в отдельных муниципалитетах, где сложилась неблагоприятная эпидобстановка, режим будет жестче, чем в целом по региону, — сказал Алексей Текслер.
Вечерний Челябинск 05:43
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Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия 21:53
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
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Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак

Актриса Дарья Мороз заявила, что не может обсуждать вопрос женитьбы ее бывшего мужа Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.
Слово и Дело вчера в 11:09
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Шоу-бизнес

Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе

Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
18
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
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Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 22 апреля в 03:50
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Общество

Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за границу

Иными словами, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая открыла границы в условиях пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 04:20
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Происшествия

В Уфе заключенные колонии устроили беспорядки

Зампредседателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин в эфире «Эха Москвы в Уфе» рассказал о бунте в одной из городских колоний, где заключенные хотели установить «черный» режим.
News102.ru 01:31
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 18:17
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Космос

SpaceX запустил на орбиту еще 60 интернет-спутников

Всего же на орбиту планируется вывести почти 12 000 спутников к концу 2021 года.
Популярная механика вчера в 10:27
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Происшествия

В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса

В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru 23:01
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Единоборства

Волк Хан обратился к Олегу Тактарову

FightTime.ru вчера в 17:11
Политика

Путин подчеркнул необходимость своевременной помощи гражданам

Путин отметил, что планирует обсудить с представителями банковской сферы воплощение в жизнь мер поддержки граждан и экономики, а также работы кабмина, региональных правительств и бизнеса по этому направлению.
ТК Звезда вчера в 08:49
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Биатлон

Губерниев рассказал о кандидатах на пост главы СБР

Спортивный комментатор и главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев рассказал о наличии кандидатов на должность президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.
iReactor вчера в 13:58
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Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 23:23
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Общество

Facebook заплатит 5 миллиардов долларов за утечку информации

Компания Facebook заплатит штраф в размере 5 миллиардов долларов за передачу личных данных пользователей британской фирме Cambridge Analytica, которая использовала полученную информацию в маркетинговых целях.
Российская газета 20:33
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Общество

Россияне готовятся провести майские праздники на даче

Россияне готовятся провести майские праздники на дачах, онлайн-продажи соответствующих товаров выросли в разы.
ФАН 23:05
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Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости 15:18
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ 07:07
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости 22 апреля в 21:33
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Происшествия

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ 23:02
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов случайно «спалил» победительницу «Холостяка»

StarHit.ru 12:35
Киберспорт

Вышло очередное обновление для Call of Duty: Modern Warfare

В Сети появилось очередное обновление Call of Duty: Modern Warfare.
Дни24 09:45
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Политика

В США заявили о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о провале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 22:20
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Как работают Яндекс.Новости?
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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