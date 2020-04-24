Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции. Такую точку зрения озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В пятницу председатель Банка России провела онлайн-конференцию по итогам заседания совета директоров регулятора.

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