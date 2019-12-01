Экономика

REGNUMREGNUMНабиуллина объяснила причину укрепления рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила причину укрепления рубля в 2018 году, об этом 1 декабря она рассказала в эфире телеканала «Россия-1». Причиной тому стал приток капитала со стороны иностранных инвесторов, несмотря на политику санкций, применяемую к Россие.
Читать в источнике
Комментировать212
с чего всё началось

Набиуллина объяснила, почему укрепился рубль

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала. С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. В частности, он вырос примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% — к евро.
РИА Новости10:26

Подробнее о событии

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Коммерсантъ12:10

Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

RT на русском11:46

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Телеканал 360°11:32

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Газета.Ru10:59

Набиуллина объяснила укрепление рубля

РБК10:57

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ru10:35

Набиуллина объяснила, почему укрепился рубль

РИА Новости10:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Происшествия

Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Газета.Ru 12:19
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 29 ноября в 14:15
Авто

Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря

В этом году 1 декабря выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще день на уплату (обычно прием налогов заканчивается 1 декабря), в противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Происшествия

Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус

Документы на автобус, разбившийся на территории Забайкалья, по предварительным данным, были в порядке.
News.ru 11:54
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Игры

Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений

Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
News.ru 29 ноября в 08:11
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Известия 28 ноября в 16:02
Футбол

Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге

По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.
Lenta.ru 11:49
Экономика

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых

На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Известия 11:36
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Политика

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru 05:27
Спорт

Под Рязанью на турнире по спортивному ориентированию умер пенсионер

Под Рязанью во время соревнований по спортивному ориентированию умер участник.
Московский Комсомолец 10:23
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру вчера в 02:30
Единоборства

Борец Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца.
Коммерсантъ 11:37
Автоспорт

Квят завершил чемпионат «Формулы-1» на 13-м месте

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят завершил чемпионат "Формулы-1" 2019 года на 13-м месте.
РИА Новости 11:33
Футбол

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ

РИА Новости 12:56
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы

Известия вчера в 09:41
Армия и оружие

В ДНР заявили о двух погибших при снайперском обстреле со стороны ВСУ

RT на русском 09:35
Экономика

Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Игры

Сценарист Cyberpunk 2077: «Мы написали два толстых тома диалогов»

Главный сценарист Cyberpunk 2077 Марцин Блаха поделился подробностями о работе над игрой.
CyberSport.ru 11:05
Происшествия

Россиян не оказалось среди пострадавших в ДТП с автобусом в Тунисе

Московский Комсомолец 12:27
Политика

СМИ предупредили о «трюке» США против «Северного потока — 2»

Власти США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой.
BFM.ru 11:53
Хоккей

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 11:24
Происшествия

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

Минздрав РФ уточняет, что по состоянию на 14:00 мск состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.
Аргументы и Факты 08:46
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Известия 07:34
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное