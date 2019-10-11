Экономика
ИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Происшествия
Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове
В Саратове был задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Армия и оружие
НАТО задумала расширить присутствие на Балтике
Ранее североатлантический альянс принял решение о переброске сил НАТО в страны Балтии и Польшу, чтобы «защитить» их от действий России на Украине.
Происшествия
В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
Технологии
Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
Киберспорт
Valve сократила количество звезд в рейтинговой системе
Компания сократила количество звезд в рангах с семи до пяти — столько было на старте новой системы рейтинговых игр, которую ввели в 2017 году.
Политика
Турция даст ответ в случае введения санкций США, заявили в МИД страны
Турция предпримет ответные шаги в случае введения американских санкций из-за операции в Сирии, говорится в заявлении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя.
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Футбол
Украина — Литва 2:0
В параллельном матче группы португальцы дома одолели сборную Люксембурга – 3:0. В этом квинтете лидируют украинцы, у которых после шести игр в активе 16 очков.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Политика
Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus
В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Гаджеты
Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения
Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Здоровье
Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации
Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Теннис
Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta с вариатором
"АвтоВАЗ" запускает производство Lada Vesta с новым типом автоматической коробки передач - бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщила пресс-служба компании.
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.