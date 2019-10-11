Экономика

ИзвестияИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета07:54

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

Участники ролевых игр смогут оплачивать взносы банковскими картами

REGNUM06:09

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15
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В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
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Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

Neva.Today 16:20
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Турецкие военные отрицают обстрел базы США в Сирии

Life.ru 17:57
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Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове

В Саратове был задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Саратов24 02:46
Армия и оружие

НАТО задумала расширить присутствие на Балтике

Ранее североатлантический альянс принял решение о переброске сил НАТО в страны Балтии и Польшу, чтобы «защитить» их от действий России на Украине.
Росбалт 03:44
Происшествия

В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой

RT на русском 11:33
Технологии

Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
ТАСС 09:26
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Киберспорт

Valve сократила количество звезд в рейтинговой системе

Компания сократила количество звезд в рангах с семи до пяти — столько было на старте новой системы рейтинговых игр, которую ввели в 2017 году.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Культура

Познер отказался считать Соловьева коллегой и товарищем

Газета.Ru 14:00
Политика

Турция даст ответ в случае введения санкций США, заявили в МИД страны

Турция предпримет ответные шаги в случае введения американских санкций из-за операции в Сирии, говорится в заявлении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя.
РИА Новости 17:34
Общество

На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища

Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Религия

Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день

Телеканал 360° 12:06
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Футбол

Украина — Литва 2:0

В параллельном матче группы португальцы дома одолели сборную Люксембурга – 3:0. В этом квинтете лидируют украинцы, у которых после шести игр в активе 16 очков.
ProstoProSport 16:34
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Политика

Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus

В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".
Российская газета 03:04
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
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Samsung инвестирует $11 млрд в создание дисплеев нового поколения

Разработка и производство дисплеев нового поколения Samsung будет поддержана правительством Южной Кореи, которое со своей стороны инвестирует около 400 млрд вон в такие разработки, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
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Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации

Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.
Российская газета 12:40
Происшествия

В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
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Спорт

Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
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«Джокер» собрал миллиард рублей в российском прокате

РЕН ТВ 18:20
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Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.
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«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta с вариатором

"АвтоВАЗ" запускает производство Lada Vesta с новым типом автоматической коробки передач - бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщила пресс-служба компании.
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Тюменского учителя ОБЖ уволили за матерную ругань и рукоприкладство

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Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
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Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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