Экономика
ИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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Эксперт оценил ситуацию с наличными и безналичными расчётами в России
RT на русском11 октября в 15:41
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Происшествия
В Саратове простились с убитой девочкой
В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными
США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
Армия и оружие
Украина показала свою сверхзвуковую ракету из пластика
Украинские конструкторы представили пластиковый макет сверхзвуковой ракеты «Блискавка» («Молния»), говорится на Украинском милитаристском портале.
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова: «Мечтаю просто выспаться»
Недавно закончила с грудным кормлением, и стало гораздо проще приходить в желанную форму.
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Гаджеты
Браслет Honor Band 5 продадут за 100 рублей
15 октября в 11 часов можно будет купить фитнес-браслет HONOR Band 5 всего за 100 рублей.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Общество
Судья КC вынес вердикт российскому образованию
Константин Арановский поставил под сомнение ценность дипломов отечественных вузов Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и в целом жестко раскритиковал систему российского высшего образования.
Политика
Зеленский призвал полицейских уважать право граждан на мирный протест
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы страны отнестись с уважением к праву граждан страны на мирный протест.
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Политика
Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки
Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.
Игры
Приставка Sony PlayStation 5 выйдет в конце следующего года
Здоровье
«Стоп суицид»: на Камчатке обсудили проблемы психического здоровья граждан
В Петропавловске-Камчатском завершилась конференция «Стоп суицид», приуроченная ко Всемирному дню психического здоровья.
Здоровье
Мигрантов могут привлечь для устранения дефицита врачей в России
В Минздраве считают, что проблему дефицита врачей в российских поликлиниках можно решить с помощью зарубежных специалистов.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Хоккей
Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Футбол
Экс-игрок «Зенита» вспомнил о своем переходе в команду
Политика
МИД РФ обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги заявили российские дипломаты Накануне генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что финансовое положение ООН значительно ухудшилось.
Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Авто
Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль
Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи с министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 октября, будет просить их "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.