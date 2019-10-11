Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжаются пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.

с чего всё началось

Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

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