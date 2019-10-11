Экономика
Lenta.ruВ ЦБ назвали преимущества наличных денег
Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.
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с чего всё началось
Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжаются пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.РИА Новости05:15
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Экономика
Правительство решает, как помочь 10 самым бедным регионам России
Члены правительства России завершают подготовку программ, которые должны помочь в развитии 10 самым депрессивным регионам страны.
REGNUM вчера в 09:27
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Космос
В NASA прокомментировали смерть Леонова
Газета.Ru 09:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове дал признательные показания. Он был ранее судим за разбой и изнасилование.
RT на русском 07:47
Происшествия
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии Нааму Иссахар.
Русский дедлайн 10:48
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Коммерсантъ 04:23
Происшествия
У чиновника Росавиации хотят конфисковать активы на 19 млн рублей
Генпрокуратура России через суд потребовала изъять в доход государства автомобиль и недвижимость жены начальника одного из управлений Росавиации общей стоимостью 19 миллионов рублей, сообщило ведомство в пятницу.
РИА Новости 08:51
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Происшествия
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов
В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.
Российская газета 09:23
Экономика
Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»
Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
Банки.ру вчера в 06:32
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
RT на русском 05:20
Общество
Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Кино
Николас Виндинг Рефн поставит ремейк хоррора «Маньяк-полицейский»
В 2016 году Рефн планировал сделать полнометражное продолжение «Маньяка-полицейского», однако от этой идеи пришлось отказаться, и проект переделали под формат сериала.
КиноПоиск 09:09
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru вчера в 03:25
Футбол
Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings вчера в 14:04
Политика
Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2
В ходе пресс-конференции Зеленский допустил выход Украины из минского процесса, если до Нового года Киев не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в документ «формулы Штайнмайера».
Известия 09:38
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Авто
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Как ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в следующем году на мощностях НАМИ планируется собрать около 200 автомобилей Aurus.
AutoNews 08:30
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Армия и оружие
Сенат США намерен ввести санкции против Турции
В сенате США прозвучало предложение ввести санкции против президента Турции Тайипа Эрдогана, а также против всех первых лиц турецкого правительства, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление сенаторов республиканца Линдси Грэмома и демократа Крис Ван Холлен.
Expert.ru вчера в 00:17
Политика
Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Китаем по поводу торговых отношений двух стран.
RT на русском 10:25
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия вчера в 00:37