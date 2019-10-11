Экономика
ИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
Происшествия
Названа дата прощания с убитой в Саратове школьницей
Прощание с убитой в Саратове школьницей пройдёт 13 октября. Об этом говорится на сайте саратовской мэрии.
Происшествия
В Ижевске подростки избили девочку
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении
Знаменитая американская модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.
Армия и оружие
Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV.
Экономика
ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян
ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Политика
США заявили о достижении значительной сделки с Китаем
США удалось достичь значительной сделки с Китаем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Кино
Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном
Технологии
Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке
Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Наука
Телескоп «Хаббл» обвинили в напряженности Хаббла
Астрофизики провели систематических анализ различных способов определения темпа расширения Вселенной и пришли к выводу, что все методы, кроме откалиброванных по цефеидам сверхновых, полученных с помощью телескопа «Хаббл», дают в целом согласующийся результат.
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Санкт-Петербург занял второе место рейтинга перспективных городов.
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Происшествия
Молдавский суд выдал ордер на арест Плахотнюка
Молдавский суд выдал ордер на предварительный арест на 30 суток олигарха и бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка, заявил NewsMaker глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь.