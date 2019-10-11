Экономика

ИзвестияИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Известия09:25

Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета07:54

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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