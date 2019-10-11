Экономика

ИзвестияИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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с чего всё началось

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжаются пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.
РИА Новости11 октября в 05:15

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Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Известия11 октября в 09:25

В ЦБ рассказали о причинах использования наличных

Газета.Ru11 октября в 09:16

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости11 октября в 05:15

Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском11 октября в 08:10

Набиуллина назвала причину сохранения карт и наличных денег

News.ru11 октября в 07:15

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru11 октября в 06:32

В ЦБ рассказали о преимуществах использования наличных

Московский Комсомолец11 октября в 09:15
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Армия и оружие

Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии

Газета.Ru 16:39
Армия и оружие

Дональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

«Вместе с Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции»,цитирует американского президента РБК.
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Армия и оружие

Путин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия

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Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
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Космос

Челябинцы могут придумать названия для новых лун Сатурна

Недавно астроном Скотт Шеппард из института Карнеги объявил об открытии 20 новых открытых спутников Сатурна.
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Происшествия

Полиция проверяет данные о стрельбе в торговом центре во Флориде

Органы правопорядка проводят проверку данных о стрельбе в торговом центре города Бока-Ратон (штат Флорида).
ТАСС 16:57
Киберспорт

В Fortnite может появиться новая карта с началом следующего сезона

В Fortnite могут добавить новую карту после завершения десятого сезона.
CyberSport.ru 11 октября в 13:15
Культура

Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров

Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.
Рамблер 11:10
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Спорт

Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ вчера в 04:42
Происшествия

На Красной площади прошла акция в поддержку Константина Котова

Эхо Москвы 12:02
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками

Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили

Lenta.ru 12:14
Авто

В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur

В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Car.ru 10 октября в 22:01
Автоспорт

Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
Чемпионат 04:00
Религия

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Экспресс газета 18:00
Политика

Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт

Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.
РБК 19:26
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
Армия и оружие

Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Газета.Ru 17:19
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Российские гимнасты завоевали 9 медалей на чемпионате мира

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В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
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Шоу-бизнес

Стали известны имена участников шоу «План Б»

Вокруг ТВ 13:30
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Хоккей

Петр Чех отразил два буллита в дебютном матче за хоккейный клуб

Бывший вратарь футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех провел свой дебютный матч за английский хоккейный клуб «Гилфорд Феникс».
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В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

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Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Гаджеты

Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры

Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.
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Происшествия

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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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