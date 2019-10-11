Экономика

ИзвестияИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Известия09:25

Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета07:54
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Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

РИА Новости вчера в 07:25
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Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.
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Украинский президент Владимир Зеленский посчитал странным, что в стране нет прямого авиасообщения с Россией.
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Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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