Экономика
ИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости вчера в 07:25
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 09:16
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Политика
Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 04:36
Происшествия
Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.
Lenta.ru 14:39
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости 13:09
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru 10:37
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат 15:31
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском вчера в 02:27
Экономика
«Сафмар» Гуцериева заявил об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн
Группа «Сафмар» заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к журналу Forbes из-за статьи, в которой говорится о том, что «совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, достиг почти триллиона рублей».
РБК 11:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Армия и оружие
Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии
Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.
RT на русском 14:50
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Политика
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 13:47
Технологии
Carlsberg работает над созданием бутылок из бумаги
Разработка бутылок из бумаги занимает так много времени, потому что Carlsberg стремится удостовериться в отсутствии воздействия новой упаковки на вкусовые качества, а также из-за того, что материал покрытия, который ищет компания, ещё не доступен на коммерческом рынке.
Profibeer.ru 09:09
Театры
На сцене Казанского ТЮЗа умер актер
Как рассказали в театре РИА Новости, несмотря на трагедию, актеры доиграли спектакль. Причины смерти 42-летнего Курченкова не сообщаются.
Аргументы и Факты 14:27
Армия и оружие
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.
Lenta.ru 13:30
Политика
Зеленский посчитал странным отсутствие авиасообщения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский посчитал странным, что в стране нет прямого авиасообщения с Россией.
RuNews24.ru 03:15
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Футбол
Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией
Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru вчера в 17:02
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Наука
Ученые оживили мертвый мозг на несколько недель
Ученые из Японии удивили мир — им удалось сохранять жизнеспособность мозговой ткани мышей в течение 25 дней после извлечения из черепа грызунов, пишет издание Science Alert.
Sputnik Грузия 04:45