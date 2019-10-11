Экономика
ИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс 16:14
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 12:47
Театры
Актер Казанского ТЮЗа умер во время спектакля
«10 октября 2019 года в Казани на 43-м году жизни скоропостижно скончался ведущий артист Казанского государственного театра юного зрителя, Заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель своих песен Арсений Сергеевич Курченков», — говорится в сообщении.
Красная весна 16:18
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости вчера в 13:43
Футбол
Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро
Национальная сборная страны одержала свою первую победу в истории в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы.
Sport24.ru 17:14
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru вчера в 22:40
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru 09 октября в 02:34
Политика
Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены
Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R вчера в 01:49
Спорт
В РУСАДА заявили об агрессивной реакции спортсменов на запрет алкоголя
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после запрета на использование спортсменами алкоголя во время допинг-тестирования столкнулось с резко негативной реакцией, сообщила замгендиректора организации Маргарита Пахноцкая.
Взгляд.ру 08:56
Политика
Трамп выдвинул Салливана на должность посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост посла в России. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщается на сайте Белого дома.
Известия 12:46
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
Гаджеты
Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro
Xiaomi представила в России новый смартфон Redmi Note 8 Pro. Новинка получила 64-мегапиксельную камеру со сверхвысоким разрешением.
UfacityNews.ru вчера в 01:32
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21: одна из раненых педагогов скончалась после продолжительного лечения, сообщил РИА Новости и.о. директора колледжа Денис Колесник.
РИА Новости 20:05
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Единоборства
Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо
Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
Sport24.ru 18:44
Футбол
Кокорин провел тренировку с «Зенитом» в общей группе
Нева Спорт 14:30
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Здоровье
В Оренбурге выявлен случай заболевания «мышиной лихорадкой» у ребёнка
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2019 года в Оренбургской области зарегистрировано 84 случая «мышиной лихорадки».
REGNUM 03:29
Политика
Названа дата начала суда в США по «вмешательству» компании Пригожина в выборы
Напомним, «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Взгляд.ру 19:55
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 15:25
Политика
Зеленский предупредил о риске выхода Украины из минских соглашений
Минские соглашения были достигнуты на переговорах лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции в феврале 2015 года.
РБК вчера в 13:48
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета 16:32