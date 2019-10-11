Экономика

ИзвестияИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32

Участники ролевых игр смогут оплачивать взносы банковскими картами

REGNUM06:09

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета07:54

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15
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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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Турция объяснила покупку ЗРК С-400 у России

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Газета.Ru 12:08
Армия и оружие

В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций

Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
РИА Новости 16:59
Армия и оружие

Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных

Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Общество

На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища

Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
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Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

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Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
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В галактиках из созвездия Водолея нашли космическую паутину

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В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
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В Совете Федерации изучат соглашение с США о разграничении в море

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила главам ряда комитетов (по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по обороне и безопасности и по международным делам) вместе с профильными министерствами и ведомствами изучить соглашение о разграничении морских пространств.
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Индия может модернизировать свои истребители с помощью России

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Зеленский признал отсталость украинского Крыма

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Дубль Малиновского обеспечил сборной Украины победу над Литвой

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Дубль Киселевича помог ЦСКА прервать победную серию «Ак Барса»

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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