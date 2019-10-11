Экономика
ИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных
Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную версию
Автоновости дня 12:17
Происшествия
Около 80% пользователей «ВКонтакте» поддержали смертную казнь
Порядка 80% опрошенных пользователей социальной сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей.
Известия 19:59
Происшествия
В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»
Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия».
РБК вчера в 04:22
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Происшествия
В Саратове обнаружили тело пропавшей девочки
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась.
Мойка78 вчера в 20:40
Армия и оружие
Турция объяснила покупку ЗРК С-400 у России
Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, потому что не хочет вечно просить НАТО устанавливать их системы ПВО.
Газета.Ru 12:08
Армия и оружие
В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций
Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
РИА Новости 16:59
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru 15:51
Космос
В галактиках из созвездия Водолея нашли космическую паутину
МИР 24 09 октября в 07:33
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика
В Совете Федерации изучат соглашение с США о разграничении в море
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила главам ряда комитетов (по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по обороне и безопасности и по международным делам) вместе с профильными министерствами и ведомствами изучить соглашение о разграничении морских пространств.
ГЛАС.RU 09 октября в 10:55
Армия и оружие
Индия может модернизировать свои истребители с помощью России
SM News 09 октября в 10:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Технологии
Mastercard и Visa выходят из проекта Facebook Libra
Ранее из проекта вышла компания PayPal, после того, как на будущую криптовалюту Libra ополчились финансовые регуляторы, а в Европе и вовсе власти Франции и Германии заявили, что не допустят применения Facebook Libra в ЕС.
IT-World 19:27
Футбол
Дубль Малиновского обеспечил сборной Украины победу над Литвой
Сборная Украины по футболу одолела сборную Литвы в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года.
Народные новости 19:22
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Политика
Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Труд 15:35
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 02:24
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru 10:49