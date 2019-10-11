Экономика

ИзвестияИзвестияНабиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии «2035» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
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Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском08:10

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета07:54

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости05:15

Участники ролевых игр смогут оплачивать взносы банковскими картами

REGNUM06:09

Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК05:43

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

Финмаркет05:41

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru06:32
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Газета.Ru 16:59
Армия и оружие

Турецкие военные отрицают обстрел базы США в Сирии

Life.ru 17:57
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 130 миллионов за Мэддисона и Чилвела

Чилвел провел в сезоне АПЛ шесть игр, отдал голевой пас.
Бомбардир.ру 15:40
Политика

Трамп разрешил Минфину США вводить санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп предоставил главе американского казначейства полномочия вводить экономические санкции против Турции.
REGNUM 16:38
Космос

Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян

В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
OAnews 19:00
Единоборства

Тайсон Фьюри подерется с рестлером

Lenta.ru 17:31
Экономика

В России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла

Евразийская экономическая комиссия предложила властям ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом, о вреде которого в последнее время говорят всё больше.
Газета Кемерова вчера в 04:26
Политика

Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле

Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
RT на русском 13:44
Политика

Путин заявил, что он не против либерализма

Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Политика

В ЕС прокомментировали угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу

В четверг, 10 октября, Эрдоган в эфире телеканала NTV пригрозил Европе открыть границы для миллионов сирийских беженцев, если ЕС назовет военную операцию Турции на севере Сирии вторжением.
Дождь 12:18
Футбол

Украина — Литва 2:0

В параллельном матче группы португальцы дома одолели сборную Люксембурга – 3:0. В этом квинтете лидируют украинцы, у которых после шести игр в активе 16 очков.
ProstoProSport 16:34
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Политика

Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus

В свою очередь Бердымухамедов напомнил Путину, что Туркменистан уже подал заявку на поставку автомобиля "Aurus-седан".
Российская газета 03:04
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии

Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM 09 октября в 21:41
Политика

Зеленский считает звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
Мой Брянск 01:14
Происшествия

В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Происшествия

Десятки саратовцев пришли в храм на панихиду по Лизе Киселевой

В храме «Утоли моя печали» на улице Волжской в Саратове 11 октября прошла панихида по 9-летней Лизе Киселевой, тело которой было найдено в гаражах в районе улицы Высокой минувшей ночью.
Регион 64 07:39
Религия

Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день

Телеканал 360° 12:06
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла госиспытания

Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенная для Тихоокеанского флота, завершила на Балтике морской этап государственных испытаний.
Евразия Daily 12:09
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

OAnews вчера в 07:09
Футбол

Погребняк рассказал, как нокаутировал велосипедиста в Германии

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк рассказал об инциденте, случившимся с ним во время выступления в Германии за местный "Штутгарт".
Уралинформбюро 09:25
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
Lenta.ru вчера в 12:31
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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