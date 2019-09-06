Экономика
Российская газетаНабиуллина объяснила рост закредитованности граждан стагнацией доходов
Набиуллина подчеркнула, что рост закредитованности граждан вызван прежде всего стагнацией реальных доходов, тогда как объем потребкредитов в реальном выражении с начала 2015 года изменился незначительно.
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Набиуллина объяснила рост закредитованности граждан стагнацией доходов
Российская газетавчера в 11:24
Набиуллиа: ожидается постепенное замедление роста потребкредитования из-за принятых мер
Финмаркетвчера в 08:30
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Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости вчера в 17:41
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
iReactor 00:09
Энергетика
Минфин уточнил условия получения новых льгот для НПЗ
В текущих условиях, добавил господин Сазанов, необходимы инвестиции в углубляющие процессы переработки нефти, такие как гидрокрекинг, каткрекинг, замедленное коксование, а также в процессы, направленные на преобразование темных нефтепродуктов в светлые.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Общество
Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им. Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей.
Национальная служба новостей вчера в 06:08
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
BFM.ru 05 сентября в 13:11
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Гаджеты
Redmi K20 Pro проверен на прочность
ГЛАС.RU вчера в 12:03
Политика
Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово», сообщил адвокат
Адвокат Сергей Бадамшин подтвердил, что украинских моряков вывезли из московского СИЗО "Лефортово", передает ТАСС.
Газета.Ru 02:38
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru вчера в 08:37
Политика
Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между РФ и Украиной
Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 сентября в 02:26
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Политика
Иран принял решение скапливать отработанный уран
Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Теннис
Теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open-2019
Победой Даниила Медведева закончился первый полуфинал на US Open-2019, 6 сентября сообщает официальный сайт турнира.
Красная весна вчера в 19:15
Футбол
Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Происшествия
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.
RT на русском 01:02
Здоровье
В Узбекистане усилят контроль за незаконным оборотом лекарств
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Казахстане было инициировано следственное разбирательство в связи с незаконной продажей казахстанского инсулина в аптеках Узбекистана.
REGNUM 02:52
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Футбол
Нидерланды в результативном матче обыграли Германию
В составе хозяев забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти У Нидерландов отличились Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум.
LiveSport.ru вчера в 16:56
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Мария Шукшина намекнула, почему не общается с родственниками
Телепрограмма 01:09
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12