Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНабиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Люди до сих пор используют наличные не потому, что считают их более удобными или безопасными, а потому, что только наличные дают возможность сохранять анонимность при совершении платежей, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина назвала причины использования наличных

RT на русском11 октября в 08:10

Набиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты

Российская газета11 октября в 07:54

Глава ЦБ уверена, что традиционные платежные инструменты никуда не исчезнут, так как страны не готовы к обмену биометрией

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Набиуллина назвала препятствие для исчезновения банковских карт

РБК11 октября в 05:43

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Lenta.ru11 октября в 06:32

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

РИА Новости11 октября в 05:15
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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