Экономика
Российская газетаНабиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты
Люди до сих пор используют наличные не потому, что считают их более удобными или безопасными, а потому, что только наличные дают возможность сохранять анонимность при совершении платежей, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Футбол
15 лет кошмару сборной России в Португалии. Тогда мы проиграли 1:7
Сборная России под руководством Георгия Ярцева квалифицировалась на Евро-2004, но там раньше всех лишилась шансов на выход из группы, проиграв Испании и Португалии.
Происшествия
Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
Армия и оружие
Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»
Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о потерях боевиков в Сирии
Как передавало ИА REGNUM, 6 октября на северо-востоке Сирии военную операцию начали вооруженные силы (ВС) Турции.
Единоборства
Россиянки выиграли чемпионат мира по боксу
Женская сборная России по боксу выиграла чемпионат мира, проходивший в Улан-Удэ.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
Гаджеты
Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10
Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Политика
Американский сенатор устроила эксперимент в Facebook с рекламой Трампа
Кандидат в президенты от Демократической партии США и сенатор Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте в Facebook с покупкой рекламы в поддержку американского президента Дональда Трампа.
Гаджеты
Любые компьютерные игры на смартфоне. Сервис GeForce Now заработал на Android
Недавно компания Nvidia запустила облачный игровой сервис GeForce Now в России, а теперь приносит его на Android.
Политика
Прокуратура на Украине решила дать оценку визиту Поклонской в Турцию
«Прокуратурой АР Крым обязательно будет дана соответствующая правовая оценка вчерашнему визиту так называемых крымских депутатов Натальи Поклонской и Руслана Бальбека, которые в составе официальной делегации РФ посетили Анкару», — говорится в сообщении.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Музыка
Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков
Эверман прокомментировал клип так: «I’m the bald guy» («Я лысый парень»).
Политика
Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
Единоборства
Усик досрочно победил в дебютном бою в супертяжелом весе
Бой был остановлен после седьмого раунда. Угол американца отказался от продолжения поединка. Для 32-летнего Усика это 17-я победа.
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
Армия и оружие
Путин прокомментировал расширение НАТО к границам России
Приближение инфраструктуры Североатлантического Альянса к границам России не вызывает радости, заявил российский лидер Владимир Путин во врем арабским телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
Происшествия
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырёх активистов
Аспиранта Азата Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в незаконном изготовлении взрывных устройств.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Кашире
Среди погибших один ребенок и еще двое детей получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Гаджеты
Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса
Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Кино
Фильм «Джокер» заработал в России более 1 млрд рублей за девять дней
Политика
Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер
Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что молодая жена Игоря Николаева снова беременна
Именно поэтому фанаты постоянно пытаются найти намеки на то, что певица снова находится в интересном положении.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Космос
НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году
США надеются возобновить самостоятельные пилотируемые полеты в космос в первой половине 2020 года, но задержки не исключены, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.