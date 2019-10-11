Экономика
Российская газетаНабиуллина объяснила спрос россиян на наличные расчеты
Люди до сих пор используют наличные не потому, что считают их более удобными или безопасными, а потому, что только наличные дают возможность сохранять анонимность при совершении платежей, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Армия и оружие
Трамп: США не обязаны охранять границу Турции и Сирии
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединенные Штаты не обязаны стоять и охранять безопасность границы Сирии с Турцией.
Газета.Ru вчера в 21:20
Происшествия
Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до пяти
Жертвами тайфуна "Хагибис", бушующего на территории Японии, стали пять человек. Еще 11 считаются пропавшими без вести.
Российская газета вчера в 20:35
Игры
Спидраннер прошёл GTA: San Andreas за 26 минут
Grand Theft Auto: San Andreas — пятая игра серии GTA, которая вышла в 2004 году на PlayStation 2 и в 2005-м на PC.
CyberSport.ru вчера в 12:05
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
RT на русском 02:39
Экономика
Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС
Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ.
ТАСС 02:52
Здоровье
Названы продукты, помогающие очистить сосуды
Вечерняя Москва 10 октября в 04:37
Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
iReactor вчера в 22:23
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова
Саратовский суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу предполагаемого убийцы девятилетней девочки.
News.ru вчера в 08:17
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Музыка
Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Путешествия
Российские туристы назвали самые скучные европейские города
Самый скучный отпуск российские туристы проводили в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки.
Известия 04:24
Происшествия
Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске
Следователи в Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Известия 00:24
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Фигурное катание
Японский фигурист Уно победил на Finlandia Trophy
RT на русском вчера в 13:16
Единоборства
Усик победой дебютировал в супертяжелом весе
Уже в седьмом раунде боец из США запросил остановку боя. Таким образом, дебют Усика в супертяжелом весе состоялся успешно.
Газета.Ru 00:35
Политика
В США арестовали третьего связанного с Трампом выходца из СССР
Федеральный суд Сан-Франциско арестовал американского бизнесмена, выходца из Украинской ССР Андрея Кукушкина, обвиняющегося в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
РБК вчера в 21:41
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Хоккей
Шайбы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Даллас»
Александр Овечкин забросил четвертую шайбу в матче, поразив пустые ворота.
Нева Спорт 02:01
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Кашире
Среди погибших один ребенок и еще двое детей получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ТАСС вчера в 21:12
Политика
Ещё четверых российских актёров включили в чёрный список на Украине
Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека.
7 новостей вчера в 03:12
Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Игры
NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры
NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.
CyberSport.ru вчера в 11:20
Теннис
Зверев стал соперником Медведева по финалу «Мастерса» в Шанхае
Соперником Зверева в финале станет третья ракетка турнира россиянин Даниил Медведев.
РИА Новости вчера в 09:49
Единоборства
Американский боксер впал в кому после глубокого нокаута
В коме оказался американский боксер Патрик Дэй после боя с Чарльзом Конвеллом на турнире по профессиональному боксу в Чикаго, передает Daily Express.
ProstoProSport 04:15
Технологии
Ученые рассказали об еще одном негативном свойстве еды на вынос
Американские ученые установили, что люди, пренебрегающие домашней еду в пользу общепита, в большей степени подвергаются различным заболеваниям.
Planet Today вчера в 11:38